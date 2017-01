Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Forlater Gjerpen Reiser: Nela Zuzic og Gjerpen ble ikke helt som man håpet. Denne uka reiser keeperen hjem. (Foto: Bjørn Borge)

Et halvt år etter at hun ble hentet til klubben, forlater keeper Nela Zuzic Gjerpen. 11.01.2017 kl 20:08 (Oppdatert 20:10)

Bjørn Borge

– Ting gikk ikke helt som håpet, hverken for Nela eller oss. Vi skilles som venner, sier Gjerpen-trener Ketil Arntzen. Brudd ødela Keeperen var ikke med i onsdagens kamp mot Storhamar, og reiser hjem kommende søndag. STORTAP PÅ HAMAR: Målene rant inn Arntzen synes det var synd at Zuzic ikke fikk den starten hun kunne fått i norsk håndball. Et fingerbrudd ødela for det. Hvem vet? – Hun fikk sesongoppkjøringen ødelagt. Hvem vet hvordan ting hadde utviklet seg hvis hun ikke hadde blitt satt på sidelinjen på grunn av denne skaden, sier Arntzen. Da den kroatiske keeperen kom på banen, spilte hun ikke den rollen man håpet 21-åringen ville gjøre. ZUZIC TILBAKE: Endelig klar for kamp Har følt på det – Det har hun også følt på selv. Hun vedgår at det har vært en tung tid. Vi hadde en prat, og ble enig om å avslutte dette kontraktsforholdet, forteller Arntzen. Han hentet inn Heidi Strømsvåg da Zuzic var ute, og i ettertid har Strømsvåg - som egentlig hadde lagt opp - meldt seg tilgjengelig for resten av sesongen.