Fornøyde venninner smilte om kapp: Tyra Røysland, Linnea Funderud og Synne Eintveit smilte om kapp og var fornøyd med innsatsen i Gransheradsprinten (Foto: Morten Skifjeld) annonse Nesten 100 unge skiløpere deltok i årets utgave av Gransheradsprinten lørdag. Blant dem klubbvenninnene Tyra, Linnea og Synne fra Tinn I.L. 18.02.2017 kl 22:06

Morten Skifjeld

De tre venninnene deltok alle i 9-års klassen, og alle fullførte med stil i den en kilometer lange løypa.

Etter målpassering smakte det godt med godt drikke og sjokolade for de tre unge skiløperne.

– Vi ble litt slitne, for det var ei tøff løype. Men det gjorde ikke noe, for langrenn er veldig gøy, smilte de tre unge skiløperne fra Tinn etter målpassering.



Skøyting best



Gransheradsprinten var skøyting, og Tyra Røysland, Linnea Funderud og Synne Eintveit synes det var veldig bra.

– Det er mer gøy å skøyte for da kommer vi fortere fram, nikker de samtykkende.

De har et godt svar på hvorfor de går langrenn.

– Fordi det er gøy å få premie, smiler Tyra Røysland.

Tyra driver også med skiskyting, så hun er veldig aktiv.

– Jeg trener mye for jeg er også med på skiskyting. Mine største forbilder er Therese Johaug og Marit Bjørgen, og Tiril Eckhoff når det gjelder skiskytingen, forteller 9-åringen.

– Uansett skal vi bli så gode at vi også kommer på TV etter hvert, avslutter de tre jentene på en overbevisende måte.

– Men da må vi trene mye.



I naboens fotspor



Niri Helleberg var en meget god skiløper. Hans navnebror Niri Kaasa har lyst til å bli minst like god som den tidligere vinneren av Birkebeinerrennet.

– I dag ble jeg veldig sliten. To ganger måtte jeg opp den tøffe bakken. Men jeg synes den andre runden gikk bedre. Alt i alt er jeg godt fornøyd med løpet mitt i dag, forteller 11-åringen.

– Naboen min Niri Helleberg har jo vunnet «Birken», og jeg ser litt opp til ham. På TV liker jeg best å følge og heie på Martin Johnsrud Sundby. Jeg har lyst til å bli like god som ham, men da må jeg trene mye.



Gøy



Niri Kaasa har gått flere renn i det siste.

– Jeg gikk i Tuddal nylig, og så deltok jeg i skikarusellen her i Gransherad på onsdag. Planene er å gå mange flere renn, men når det blir vet jeg ikke. Uansett er det veldig gøy å være med.

– Skøyting er det jeg liker best, men jeg er nok bedre til å gå klassisk, avslutter en fornøyd, men sliten Niri Kaasa.