Frida (5) smelter supporterhjerter

SJARMERER: Frida på fem år, datter av Odd-direktør Einar Håndlykken, kan sine Odd-sanger. (Foto: PRIVAT)

Datteren til Odd-sjef Einar Håndlykken har én favorittsang denne jula, og hilser til alle Odd-fans. 24.12.2016 kl 11:10 (Oppdatert 11:52)

Fredrik Nordahl

Tlf: 35 54 32 34 I rekken av alle julehilsener som strømmer nedover på alles Facebook-sider i disse dager, er det én som skiller seg ut med glimt i øyet, bokstavelig talt når du ser hele videoen, og fin sang. Frida (5) sjarmerer det som er av fotballfans når hun drar i gang med sin Odd-sang. Odd-direktør Einar Håndlykken forsikrer at han ikke har drevet med noe indoktrinering hjemme når det kommer til å synge. - Det er ikke jeg som har lært henne sangen. Men jeg har hørt hun synge den noen ganger, og tenkte det var en koselig julehilsen, sier Håndlykken.