Fyresdal kommune

Nils-Tore Olsen

Tlf: 35 54 32 61 Fyresdal Idrettslag Kr 30 785

Fyresdal Skiskyttarlag Kr 15 161

Fyresdal Røde Kors Kr 14 996

Fyresdal Musikkorps Kr 13 606

Fyresdal Motorsport Klubb Kr 9 353

Birtedalen Sti Og Løypelag Kr 9 187

Moland Vel Kr 5 354

Kilegrend Grendelag Kr 3 919

Vest-Telen Modellflyklubb Kr 3 700

Roan 4H Kr 2 911

Hauggrend Grendelag Kr 2 067

Vestkanten Grendelag Kr 2 056

4H Vest Kr 1 921

Fyresdal Skyttarlag Kr 1 542

Fyresdal Bygdekvinnelag Kr 788

Fyresdal Idrettsråd Kr 720

Førsdal Bygdekor Kr 598

Nfu Vest Telemark Lokallag Kr 322

Fyresdal Familiekor Kr 241

