Full digital tilgang på Varden i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Glad for at de vil ha supportere på TV VISTE SEG FRAM: Oddrane viste seg fram for filmkameraene på Skagerak Arena søndag. (Foto: Oddrane) annonse Alexander Almvik i Oddrane supporterklubb er glad TV-selskapet Discovery tar fotballsupportere på alvor. Søndag var han én av rundt 40 Odd-supportere som ble filmet. 22.01.2017 kl 14:45 (Oppdatert 14:54)

Tom Arne Borgersen

Tlf: 907 62 250 Rundt 40 supportere stilte opp da tv-selskapet, som har rettighetene til Eliteserien, gjorde sine filmsnutter til promotering og annet søndag formiddag. SUKSESS I HOLMENKOLLEN: To Gulset-løpere vant i Oslo SKAL TIL LA MANGA: Er stolte av å bære Odd-drakta – At det kom så mange er veldig bra. For det meste sang og flagget vi, og det er jo egentlig det vi gjør på kampene også, sier han. Nærbilder, bilder med følelser og andre klipp ble foreviget av stolte supportere fra Oddrane. Fornøyde – Tilbakemeldingen fra produksjonsselskapet var ihvertfall at de var fornøyde, sier han videre. VET IKKE HVA 4-3-3 ER: Selger millioner inn til Odd for det Fornøyd var også Almvik, som synes det er bra at supporterklubber får blest i forkant av sesongen og i kampene som venter. – Det er først og fremst kult å være med på dette, men samtidig sender de et signal om at de er opptatt av oss. De gir oss en plass i lyset. Det er viktig for å skape engasjement og å skape enda mer liv på kamper. Jeg er ganske sikker på at de kommer fra det på en bra måte, sier han videre. Smarte investeringer Supporteren som pryder en stor vegg på Skagerak Arena gleder seg til en ny sesong, og mener at Dag-Eilev Fagermo har gjort de rette kjøpene foran sesongen. – Det er veldig positivt at han har forsterket offensivt. Jeg tror det er tre gode investeringer som er gjort med Agdestein, Broberg og Diouf, sier supporteren. – Han er i ferd med å bygge opp en stall som kan utfordre Rosenborg. De skal ikke slappe for mye av, mener han. annonse annonse