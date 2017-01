Godtar å utsette kamper for å se finalen

Full digital tilgang på Varden i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

HISTORIE: I ettermiddag spiller Norges håndballherrer en historisk VM-finale. I den anledning gir Region Sør alle regionens lag fri så man får sett finalen. (Foto: Vidar Ruud, NTB Scanpix) Har du selv kamp midt under dagens VM-finale? Fortvil ikke, hvis det er i region Sør! 29.01.2017 kl 00:56 (Oppdatert 13:25)

Regionen, som omfatter Telemark, Vestfold og Buskerud, synes nemlig det er for ille at man ikke får se håndballhistorie fordi man selv må spille håndball. Derfor, forutsatt et par betingelser, godtas alle mulige omberamminger av krets- og regionskamper i ettermiddag. Få sett kampen På sin hjemmeside skrev Region Sør lørdag blant annet: – Administrasjonen i Region Sør ønsker at flest mulig får sett dette fantastiske laget når de skal spille FINALE kl. 17:30 søndag 29. januar. Tillater omberamming – Dersom dere har oppsatt kamp i morgen som gjør at dere ikke får sett kampen, tillater vi en omberamming denne gangen, men det er noen viktige ting å huske på, skriver regionen. Disse viktige tingene er at alle involverte (lag, dommere og arrangør) må få telefonbeskjed og godkjenne endringen, og at nytt kamptidspunkt må meldes inn. Heia Norge Det understrekes at muligheten for å velge TV-håndball framfor annen håndball, gjelder kamper i regi av Region Sør. Lykke til og HEIA NORGE! avrunder regionens ledelse. Som om det skulle være noen tvil om det...