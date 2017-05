Han sto igjen med null poeng mot Odd, nå skal Deila og VIF slå Manchester United STJEREN: Ronny Deila og Vålerenga skal møte Manchester United. (Foto: NTB SCANPIX) annonse Vålerenga møter Manchester United i sommer, og en offensiv Ronny Deila går for seieren. 03.05.2017 kl 16:14 (Oppdatert 16:15)



– Vi går for seier og tre poeng. Det har ikke vært så mange av dem så langt, sier VIF-trener Ronny Deila til VG.

Telemarkingen klarte ikke å slå Odd i siste serierunde i eliteserien (tapte 1-2), men går offensivt til verks mot det engelske storlaget.

Manchester United legger en del av sesongoppkjøringen til Oslo og møter Vålerenga på Ullevaal stadion søndag 30. juli.

Nyheten ble presentert på en pressekonferanse på landslagsarenaen onsdag ettermiddag. Den engelske storklubben gjestet Oslo sist i 2012, da det ble 0–0 for fulle tribuner mot nettopp VIF.

Den gang spilte stjerner som Nemanja Vidic, Nani og Wayne Rooney for rødtrøyene. Ifølge en pressemelding fra Vålerenga skal United stille sitt sterkeste tilgjengelige mannskap i sommerens kamp, og det betyr at profiler som Rooney, David de Gea og Paul Pogba kan bli å se i Oslo.

Trolig kommer også manager José Mourinho på en sjelden norgesvisitt for å lede sitt stjernegalleri.

– Vi er stolte over å få en så stor klubb som Manchester United på besøk. Våre spillere får en gylden anledning til å vise seg fram for et stort publikum og samtidig måle krefter mot noen av verdens beste spillere, sier Vålerenga-trener Ronny Deila.

I forkant av Vålerenga-kampen skal United spille oppkjøringskamper i USA mot blant andre Barcelona, Real Madrid og Manchester City.

