Har besøkt storstuer i alle verdens hjørner. Mener Skiens er den beste

BESTE SKUSSMÅL: Lars Godbersen (med bredest smil i midten) kan ikke tenke seg noe bedre sted å besøke enn Skien Fritispark.– Alt ligger til rette her. Best i verden, mener dansken. Her er han sammen med nestleder i turnkretsen, Karl Rønjom, markedssjef i Skien Fritidspark, Hilde Rosenvold og hans makker i Flying Superkids, Jonatan Rønn. (Foto: Tom Arne Borgersen)

Lars Godbersen har besøkt idrettsanlegg i 37 land med Flying Superkids. Han mener Skien Fritidspark er blant de aller beste. 18.01.2017 kl 15:39

Tom Arne Borgersen

Tlf: 907 62 250

– Kanskje det aller beste, sier danske om Skiens storstue.

Han vurderer anleggene etter ulike parametere; fra tilgjengelighet, funksjonalitet og intimitet til opplevelsen av stedet. For turnshowet fra Danmark kommer med tungt utstyr på en stor semitrailer, og skal ha dette inn i hallene.

Alt er enkelt

– Der kommer Skien høyt opp, fordi alt er enkelt. Ikke minst er det enkelt å forholde seg til administrasjonen. Det er aldri problem her, sier han foran sitt femte besøk i Skien på like mange år.

Han tar alle aktivitetene Skien Fritidspark har, som en bonus ved siden av all fortreffeligheten.

– Fantastisk, og jeg kan ikke tenke med andre steder jeg har besøkt, som er like bra, mener han. 12. februar skal han og de danske turnerne først underholde, deretter nyte parken.

Hjemme i sin egen by i Danmark, Aarhus, har man bygget en storstue for håndball.

– Den kostet over 300 millioner kroner, og kan ikke brukes til annet enn håndball. Her i Skien har man et multianlegg som kan brukes til alt. Jeg er imponert, og mange har mye å lære av det, sier dansken som gleder seg til å ta med sine flygende superbarn 12. februar.

To dager i parken

I år bruker man to dager i Skien Fritidspark, én dag for å opptre med sitt turnshow foran over tusen tilskuere, den neste for å oppleve det fritidsparken har å tilby.

– Det er ikke tilfeldig at vi legger en ekstra dag her i Skien. Det er stort for våre barn å oppleve denne parken, sier Godbersen.

Den norske turneen starter i Mandal 10. februar, flytter seg til Arendal 11. og til Skien dagen etter. Deretter skal Flying Superkids besøke Tønsberg, Gran og Langhus.

– Det er hyggelig å høre så gode skussmål, sier markedssjef i Skien Fritidspark, Hilde Rosenvold.