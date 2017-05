Har passert fjoråret alt TØFT UT: Det var mange som gikk tøft ut fra start på Skotfoss. Sindre Aarrestad Berg (nr. 111) gikk seirende ut av tirsdagens løp i Vardens Trimkarusell. Begge (Foto: Tom Arne Borgersen) annonse Vardens Trimkarusell har allerede passert fjoråret. 09.05.2017 kl 21:12

Under tirsdagens trimkarusell på Skotfoss var det glissent, mente arrangørene, selv om det var godt med trimmere i løypa.

– Dette er et av de svakere vi har hatt, men fortsatt er det mye folk her, sier Charlott Oshaug, som er daglig leder i Telemark Bedriftsidrettskrets.

132 med

132 lot seg friste av den 4,2 kilometer lange løypa på Skotfoss. Det er noe under snittet for de første løpene i Vardens Trimkarusell.

– Snittet har vært mellom 170 og 180, så dette er litt under, sier Oshaug etter at tirsdagens løp var over på Skotfoss.

Hun kan ikke annet enn å være veldig fornøyd med deltakelsen hittil i år.

– Vi har allerede passert antall unike startende med god margin. I fjor var det 245. I dag passerte vi 369, forklarer hun.

Årsakene til den eksplosive veksten tror den daglige lederen er at markedsføringen har slått til.

– Vi har jobbet mye for å få til dette, samtidig er det mange som jogger og trimmer. Det er populært, rett og slett, sier hun videre.

En av dem som har vært med på de fleste løpene er unggutten Sindre Aarrestad Berg. Han suste i land som beste igjen.

Ja, det gikk greit i dag, som det har gjort de fleste gangene, sier skiløperen.

– Jeg har vært med på disse løpene i en del år nå, og jeg merker at det både er flere og bedre løpere som er med. Det passer meg god når jeg ikke er i sesong, forklarer han.

Får testet seg

Skiløperen bruker de ukentlige løpene til å få testet seg skikkelig.

– Det er gode løp å ta med seg, spesielt når jeg ikke er i sesong. Her får jeg god matching og en ordentlig gjennomkjøring.

Han var nesten 22 sekunder kjappere enn Knut Harald Semb fra Gjerpen (14.35) og 45 sekunder kjappere enn Espen Lie.

Beste dame ble Katrine Lyngstad Smørsgård. Hun brukte 19 minutter og 17 sekunder.