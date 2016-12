Har vært landets beste i 2016, og neste år venter store oppgaver NT RUNDE: Det blir en ny runde med Rally X Nordic på Grenland Motorsport Senter i Skien. (Foto: Morten Skifjeld) annonse Årets Rally X Nordic på Grenland Motorsport Senter ble en suksess. Den gjentas i april, og igjen i 2018. I tillegg har landets beste arrangører i NMK Grenland mer fyrverkeri på lager for sesongen som kommer. 30.12.2016 kl 22:51 (Oppdatert 10:50)

Tom Arne Borgersen

Tlf: 35 54 32 64

- Vi har fått ganske mye i 2017, og det tar vi selvfølgelig som kompliment, sier leder av NMK Grenland, Morgan Riis.

Ryktet om fortreffeligheten ved arrangementene på Grenland Motorsport Senter brer om seg.

Se bildeserie fra finalen i Rally X på Grenland Motorsport Senter

Skryt er ikke farlig

- Det er hyggelig å bli lagt merke til, og for oss har det vært vesentlig å tenke 2016-sesongen og de arrangementene vi har hatt, som merkevarebygging. Skryt er ikke farlig, legger Riis til.

Det er en dårlig skjult hemmelighet at man på motorsportbanen nord i Skien håper på større oppgaver etter hvert. Da snakker man EM-runder og VM-runder. Fortsatt er det langt fram, men ryktet om arrangørene i Skien går det gjetord om.

- At vi i tillegg ble kåret til årets arrangør i rallycross, både av Norges Bilsportforbund og av førerne selv (Team Super National) henger veldig høyt, sier Riis.

På skrytelisten står også kåringen som beste arrangør av svenske Rally X Nordic i 2016.

- Det er en tillitserklæring, og et bevis på at vi gjør noe riktig. Vi er godt på vei, mener lederen.

LES OGSÅ: Samferdelsminister Solvik-Olsen fikk blod på tann

Store oppgaver

Flere oppturer kan vente for den driftige gjengen rundt Grenland Motorsport Senter.

22. april kommer det svenske sirkuset i Rally X Nordic til Skien for andre gang. I 2016 var Skien første vertskap i Norge. Det gjentas i 2017 og i 2018.

- Vi har skrevet en treårskontrakt med Rally X Nordic, forklarer Riis.

Å arrangere billøp er det minste problem. Lederen er heller bekymret for publikumstilstrømningen.

- I 2016 hadde vi vel 3.000 innom, fordelt på alt fra sponsorer til publikum. Det bør høyere i år, og vi håper og jobber for å få vist oss skikkelig fram til mange flere. Det var ikke dårlig, men ikke bra heller, mener han.

En dobling er mulig

- En dobling bør være mulig, sier han videre.

Ikke nok med at Rally X Nordic kommer. 23. september går finalen i rallycross av stabelen på Flittig.

- Vi kan egentlig ikke be om mer å arrangere. Det er gjeve konkurranser vi har fått til oss, sier lederen.

Det er ikke slutt med disse to arrangementene. 3. og 4. juni skal det arrangeres NM-runde i crosskart på banen i Skien.

Planen er også at det skal arrangeres tretimersløp i bilcross både på våren og til høsten, samt en normal bilcrosskonkurranse i midten av mai.

Venter større overskudd

Rally X Nordic i 2016 ble ikke noen gullgruve for NMK Grenland, men store investeringer for å gjøre anlegget rustet til internasjonale løp ble gjort.

- Vi gikk med et moderat overskudd, og det er vi ganske fornøyd med tanke på at vi investerte mye i anlegget. I 2017 ligger det an til at vi kan få et betydelig større overskudd, for vi drar nytte av investeringene i framtiden, forklarer han.

- Grunnlaget er lagt, og da er det bare å kjøre, avslutter lederen for NMK Grenland.