Hedret sine egne…Og fikk Chris Medina på besøk

ÅRTES AVGANGSELEV: Ida Eikeng ble årets avgangselev ved Toppidrettsgymnaset i Telemark Årets unge utøvert: Samuel Andreassen fra Gulset ble årets unge utøver ved ved Toppidrettsgymnaset i Telemark Minnestipend: Jesper Gulliksen fra Herkules håndball fikk Terje Rasmussens minnestipend fra Toppidrettsgymnaset i Telemark MUSIKKEN: Toppidrettsgymnaset i Telemark fikk besøk av Chris Medina, som her er sammen med Maren Dahle. De to sto for musikkinnslagene. Toppidrettsgymnaset I Telemark (TiT) hadde sin årlige prisudeling og fikk storfint besøk. 08.06.2018

Louise Rodgers Holte Toppidrettsgymnaset I Telemark

Tre priser skulle dele sut. «Årets avgangselev», «Terje Rasmussens minnestipend» og «Årets unge» utøver.

Utmerkelsen «Årets avgangselev» tildeles den elev ved skolens avgangstrinn som på best mulig måte har klart å kombinere videregående opplæring med idrettsprestasjoner på et høyt nivå. I år gikk prisen til friidrettselev Ida Eikeng.

Ida vant nylig NM-gull i U20-klassen i 7-kamp, og gjennom knallsterke resultater så langt i sesongen har hun kvalifisert seg til junior-VM i juli både i 7-kamp og på 100m hekk. Urædd-jenta er rangert blant de 10-12 beste i verden i sin klasse i 7-kamp. Lokalt så tok hun også seniorrekorden i Telemark i 7-kamp. Kombinert med dette har Ida vist evne til å ta ut sitt potensiale i klasserommet og går ut fra TiT med et meget sterkt vitnemål, og er en god og flott ambassadør for skolens visjon, «Med mot, respekt og engasjement utvikler vi morgendagens utøvere.»

Rektor, Alv Øystese, som var prisutdeler la vekt på Ida sin evne til å gjøre seg nytte av talentet og ta ut potensialet steg for steg.

Terje Rasmussen minnestipend

Sportssjef Knut Helge Hagen var prisutdeler for de to neste prisene, «Terje Rasmussens minnestipend» og «Årets unge utøver». Begrunnelsen for den førstnevnte er at prisen går til en elev ved skolens avgangstrinn som har hatt en solid utvikling både som elev, utøver og menneske med forankring i skolens kjerneverdier «mot, respekt og engasjement».

Årets prisvinner ble håndballelev Jesper Gulliksen.

Hagen dro frem den flotte utviklingen Jesper har hatt i løpet av sine tre år ved TiT. Håndballspilleren er en talentfull og fryktløs utøver, med tro på seg selv. I tillegg byr han på seg selv. På håndballbanen viser han et stort engasjement og er en vinnertype. Et sosialt samlingspunkt, snill og omsorgsfull med en kommentar på lur. Jesper har spilt for både Pors og Herkules, og har samlinger med yngre landslag.

Årets unge utøver

Bryteren Samuel Andreassen vant utmerkelsen årets unge utøver. Den tildeles en elev som i løpet av sine år ved TiT har markert seg nasjonalt og internasjonalt i sin idrett, og med det avdekket et særskilt talent og tydelig potensiale som morgendagens toppidrettsutøver.

I løpet av dette skoleåret har Samuel vunnet både junior- og senior-NM og nordisk mesterskap for juniorer. I tillegg skal Gulset-bryteren konkurrere under EM i sommer.

Hagen kom med flere superlativer under sin tale til Samuel og beskriver han som uredd, fokusert, med stort vinnerinstinkt, er sterk i motgang og at han setter krav til seg selv. Sportssjefen betegner han som «Fremtidens utøver».

Skolens elevråd delte også ut priser for årets utøver, årets miljøpris og årets hederspris. Disse gikk til fotballelev John Kitolano, sjåfør Geir Helgesen og lærer Håkon Nordbø.

Kvelden ble avsluttet med intimkonsert med den amerikanske artisten Chris Medina.