MALINGSJEKK: Dommerne står sentralt og sjekker spillerne, her Rønholt Blast, for treffmerker. (Foto: Bjørn Borge) LAVT: Dommerne kan gjøre lurt i å ligge lavt. (Foto: Bjørn Borge) SUKSESS: Rønholt Blast har suksess både i Norge og utenlands. (Foto: Bjørn Borge) Verdens storbyer møtes snart til European Masters i paintball. Blant andre Moskva, London, Berlin – og Rønholt? 30.04.2017 kl 14:07 (Oppdatert 14:30)

Bjørn Borge

– Hehe, de finner oss ikke på Google en gang, og lurer veldig på hvem vi er, sier klubbleder og klubbskaper Liv Schønhardt Westgård i Rønholt Reball og Paintballklubb.

Det vil si, de rutinerte vet godt hvem bamblingene er. I første runde av Central Paintball League ble Rønholt Blast nummer ni.

Skapt et navn

Bamble-klubben har landslagsspillere, og har skapt seg et navn i miljøet av det som internasjonalt er en mye større idrett enn i Norge.

– De ordentlig proffe tjener penger. Her betaler man alt selv, sier Westgård, som er veldig stolt av hva man har fått til i Bamble.

Både av anlegget på Rønholt og av de sju lagene klubben har etablert.

I helgen var det serierunde på anlegget, og eventuelle nykommere fikk se en idrett som absolutt ikke er som å se maling tørke.

Vil bli proff

Etter en fysisk og taktisk tøff lørdag, sikret Rønholt seg andreplass i 1. divisjon, og vant selve pro-ligaen, der Blast holder til.

Snart 14 år gamle Mina Amundsen spiller for 1. divisjonslaget, og er dessuten den suverent yngste på det norske damelandslaget som reiser til VM i mai.

Toppidrettseleven vet hva hun drømmer om.

– Jeg har veldig lyst til å bli proff, sier tenåringen – vet vitende om at det er mulig i f. eks. Russland og USA.

Det som startet som en morsom bursdagsaktivitet, har blitt alvor for ungjenta som også driver med karate og klatring.

Inn i forbundet?

– Mina viser at alder ikke er et tema. Her kan ti- og 80-åringer spille på samme lag, tilføyer Westgård.

Over 50 lag deltok i helgens turnering på Rønholt, og Westgård forteller om en stadig voksende idrett.

Den diskusjonen er forresten over – paintball er erklært en idrettsgren.

Uten dermed å forskuttere et opptak i Norges Idrettsforbund.

– Skal vi inn, må det bli som eget særforbund. Jeg har imidlertid inntrykk av at mange er usikre på om det er veien å gå for paintball, sier hun som har kjempet for aksept for paintball i en årrekke.

Nå er den der.