Her er den nye landslagssjefen NY SJEF: Nils Johan Semb (t.h.) presenterte Lars Lagerbäck som den nye landslagssjefen. (Foto: NTB SCANPIX) annonse Lars Lagerbäck er Norges nye landslagssjef frem til 2019. 01.02.2017 kl 12:03 (Oppdatert 12:27)

Helt siden Per-Mathias Høgmo fikk sparken i fjor høst har debatten rundt hvem som blir hans arvtaker pågått.

En rekke navn har vært satt i forbindelse med den ledige jobben som landslagssjef, men Norges Fotballforbund har holdt kortene tett til brystet. I dag ble Lars Lagerbäck presentert som den nye norske landslagssjefen.

Spennende miks

Norges nye sjef, som fikk Island til en sensasjonell kvartfinale under sommerens EM, tenkte på å gi seg.

– Jeg sa etter Island-jobben at jeg «burde være så smart at jeg gir meg med fulltidsjobb som trener», men det er veldig spennende å få muligheten med et norsk landslag, sier den nye landslagssjefen.

– Jeg har alltid fulgt med på norsk idrett og kjenner Nils Johan siden 90-tallet. Norge har en fin miks av yngre og rutinerte spillere. Norge har mange yngre spillere som forhåpentligvis kan utvikles. Dette er akkurat som da jeg startet med Island, en interessant miks av spillere.

– Du fikk Island til en sensasjonell kvartfinale ei sommer. Kan Norge oppnå det samme?

– Det finnes en realistisk mulighet for Norge å oppnå det samme.

– Hva tenker du om den pågående VM-kvalifiseringen?

- Dette er en utfordring som virkelig motiverte meg. Prestasjoner og resultater hittil i VM-kvalifiseringen har ikke vært gode. Vi må være ærlige på hvor vi står, samtidig ser jeg et potensial i dette laget. To særdeles viktige og avgjørende kamper står for tur. Det blir tøft, krevende og spennende. Og jeg er kjempemotivert for oppgaven, sier landslagssjefen, som starter i jobben umiddelbart.

– Å vinne gruppen blir umulig. Det finnes en mulighet til å bli to, selv om det ikke er sikkert at det blir play off.

Solbakken

Ståle Solbakken framsto på et tidlig tidspunkt som den klart heteste kandidaten, men FC København-treneren sa for en tid tilbake nei til videre forhandlinger med NFF. Solbakken opplyste da overfor NTB at han ønsket å fullføre sin nåværende kontrakt med FCK, og at stemningen i NFF for en dobbeltrolle ikke var så stor.

- Det er ikke noe å legge skjul p at Ståle var en vi ønsket. Vi innledet kontakt med Ståle i november, men det ble for komplisert i forhold til hans kontrakt med FCK København. Vi avsluttet samtalene 11. januar, sier toppfotballsjef Nils Johan Semb.

– Etter det har vi hatt fire kandidater som passet vår profil. Lars var førstevalget og vi er fornøyd med at vi landet det og sitter her i dag.

Dokumentert evne

Fotballpresidenten var også glad.

– Lars har gjentatte ganger dokumentert sin evne til å få det beste ut av mannskapet sitt i både kvalifisering og sluttspill. Jeg er på vegne forbundsstyret og hele norsk fotball glad for at vi har fått en slik trenerkapasitet ut EM-kvalifiseringen 2019 innenfor fornuftige økonomiske rammer. Vår felles intensjon og mål er å krone samarbeidet med EM-sluttspill i 2020, og deltakelse i sluttspill vil gi hele norsk fotball et enormt løft, sier fotballpresident Terje Svendsen.