Her er Odds nye fysioterepaut

ANSATT: Petter øren er ansatt som ny fysioterapeut i Odd. (Foto: Bjørn Borge)

Petter Øren kommer fra Mjøndalen til Odd.

03.01.2017 kl 14:12 (Oppdatert 14:17)

Nils-Tore Olsen

Tlf: 35 54 32 61 Odd har utlyst en stilling som fysioterepaut i full stilling etter at Jon Midttun Lie sa opp før nyttår. Nå er stillingen besatt. ­- Petter Øren har takket ja. Han kommer fra en jobb i Mjøndalen. Vi er veldig glad for at han blir vår nye fysioterapeut i full stilling, sier daglig leder Einar Håndlykken. I følge Mjøndalens hjemmeside har Øren vært ansatt ved Drammen Sportsklinikk siden høsten 2014. Fra januar 2015 gikk han også inn i Mjøndalens fysioterapiteam. - Det har vært to fine og lærerike sesonger og jeg har fått være med på ei flott reise. MIF er en annerledes og fin klubb og jeg vil takke ledelsen, trenere, støtteapparat, spillere og alle rundt klubben for tida jeg har vært her. Håper vi sees i Tippeligaen 2018, sier han til Mjøndalens hjemmeside. Kjetil Loen skal jobbe i 30 prosent ved siden av Øren. annonse annonse