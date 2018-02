Her er ukas Odd-pod: Derfor la Anders Rambekk opp som Odd-spiller GJEST: Anders Rambekk (t.v.) er denne ukas gjest i Varden Odd-pod. Han snakker med Eirik Haugen. annonse HØR PODKASTEN GRATIS VED Å TRYKKE PÅ SPILLEREN NEDERST I SAKEN. Gjesten i denne ukas Odd-pod er Anders Rambekk. 23.02.2018 kl 12:25 (Oppdatert 12:40)



Anders Rambekk la opp etter 2010-sesongen og har spilt for Odd, Urædd, Pors og Lillestrøm. Med over 250 eliteseriekamper har han mange opplevelser på banen for Odd, noen av dem deler han i denne ukas utgave av Vardens Odd-pod.

Forholdet til Erik Holtan

Tidligere Odd-trener Tom Nordlie sa i en tidligere podkast at Rambekk spilte bra fordi han var livredd for Erik Holtan.

– Erik Holtan var flink til å få oss spillere til å «være på». Jeg var ikke redd for han, men han hjalp meg å være konsentrert. Samtidig må jeg vel si at det var ikke alt han sa som hjalp meg, sier Rambekk.

– Hva slags meldinger var det du fikk?

– Jeg tror ikke vi skal ta det her og nå, men jeg fikk positive meldinger også, absolutt. Han fortalte meg blant annet at det var en grunn til at jeg spilte og det var at jeg var god nok, sier Rambekk i podkasten.

La opp

I podkasten forteller også Rambekk om en episode som førte til at han valgte å gi seg som Odd-spiller, selv om han akkurat hadde signert ny kontrakt. Det skjedde etter en prat med trener Dag-Eilev Fagermo.

– Jeg ble kalt inn på teppet og spurt om ambisjonene mine. Etter den samtalen la jeg opp, forteller Rambekk.

Hele historien kan du høre i denne utgaven av Varden Odd-pod ved å trykke på spilleren nederst i saken.