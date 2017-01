Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse – Her finnes det ikke ei ledig tredemølle kaldt: Minusgradene krøp ned på 20-tallet i Lahti fredag. (Foto: ntb scanpix) annonse Temperaturen sank, skiløperne forsvant og tredemøllene gikk varme. 06.01.2017 kl 12:59 (Oppdatert 14:07)

Bjørn Borge

Tlf: 35 54 32 85 – Dette er dagen for å drive helsestudio i Lahti. Plutselig fikk man en haug med skiløpere som søkte etter mulige steder å trene. Her i byen finnes det ikke ei ledig tredemølle, melder Mikael Gunnulfsen fra den finske kulda. 26 kalde Egentlig skulle sprinterne kjempet om VM-plasser i byen som senere i vinter skal arrangere det nevnte mesterskapet. Så våknet man opp til 26 kalde grader. Det løftet seg til 23 litt utpå morgenen, men ble uansett aldri i nærheten av kuldegrensen på minus 17, som gjelder i Skandinavisk Cup. Duathlon på is Da ble sprinten utsatt til lørdag, mens søndagens duathlon ble lagt på is. – Surt, sier Gunnulfsen, og mener det i bredere forstand enn at det river i nesa. Ørn- og Team Telemark-løperen hadde nemlig bestemt seg for å droppe sprint, for å satse alt på det som skulle vært lørdagens 15-kilometer og søndagens duathlon. Holder ikke Gunnulfsen utelukker ikke at vrakingen av duathlon har å gjøre med at sprinterne reiste til Lahti for å gå VM-uttaksrenn. – Det argumentet holder ikke, siden det også er VM-uttak i de andre disiplinene. Men været og juryer er det lite man kan gjøre noe med . Derfor starter skiløperen likevel i sprint lørdag. Ikke VM VM ofrer ikke telemarkingen en eneste tanke. – Ikke så mye som en brøkdel av hjernebarken min er opptatt av VM. Jeg er her for å gå Skandinavisk cup. annonse annonse