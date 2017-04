Her kan du se Hei – Odd CUPKAMP: Odd møter Hei borte onsdag - og stiller med et sterkt lag. . (Foto: NTB SCANPIX) annonse Hvis du av en eller annen grunn ikke kan reise ut til cupfesten på Heistad, så kan du se kampen på varden.no. 26.04.2017 kl 09:53 (Oppdatert 10:24)

Heistad forbereder cupfest i 1. runde mot Odd. Det er brødre (Ruud og Bergan) på begge lag, og VIP-tribunen kan bli trærne bak vollen på Heistad når trolig et par tusen skal ha plass.

Speaker'n holder med begge

Hvis du ikke kan reise ut på cupfesten, så kan du som abonnement se kampen på varden.no (sending fra NRK).

Sterkt lag

Odd stiller med et sterkt lag i kveld. Åtte av spillerne var på banen da de tapte 3-0 for Viking i Stavanger, men det er ikke årsaken til at så mange førstelagsspillere er med mot Hei, i følge Fagermo.

DETTE ER ODDS LAG I DAG

Han ser ikke lokaloppgjøret som et sted å spille på seg selvtillit.

– Selvtillit skaffer man seg i eliteserien, og ikke ved å møte et lag som spiller i 4. divisjon. Men det er alltid moro å score mål, så det kan kanskje bety litt for dem som gjør det, sier Fagermo.