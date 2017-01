Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 99 kroner. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Her kan du se Odds scoringer VANT: Odd og Fredrik Nordkvelle vant 3-1 mot Kalmar i La Manga. Scoringene ser du her. (Foto: Tom Arne Borgersen) annonse Odd vant 3-1 mot Kalmar FF i årets første treningskamp. Her kan du se scoringene. 31.01.2017 kl 10:19 (Oppdatert 12:19)

Nils-Tore Olsen

Tlf: 977 00 363 Odd fikk en fantastisk start etter ni minutter. Espen Ruuds innlegg frustrerte backen Emin Nouri, som satt ballen i eget mål. RAFIK SNAKKER: Vil prate kontrakt med Odd Det skulle bli enda flere scoringer før kvarteret var omme. Vegard Bergan er ikke tøff nok i duellen med David Elm, som dermed dunket inn 1-1. Der viste den tidligere Fulham-spilleren styrke. Det skulle også bli pauseresultatet. AVSLO BUD: Odd fikk bud på Zekhnini Det skulle imidlertid ikke ta mer enn 26 sekunder før Odd igjen var i ledelsen. Finske Riku Riski mottok ballen ute på «kalken» forserte innover, og satte inn 2-1 enkelt, men smart ved stolperota. FÅR SPILLE MER: Fortsetter han å score, så spiller han Odd gjorde seks bytter til halvtid, og fulgte opp med ytterligere tre etter at timen var spilt. En av innbytterne, Sigurd Hauso Haugen, satte inn 3-1 til Odd. annonse annonse