Historisk målfattig start av Odd MÅLFATTIG: Olivier Occean og Odd har kun scoret tre mål i årets eliteserie. (Foto: NTB SCANPIX) Odds målforskjell etter fem serieruder 2017 3-8

2016 6-0

2015 10-7

2014 6-7

2013 4-5

2012 4-8

2011 7-9

2010 10-0

2009 10-9

2008 17-7 (1. div)

2007 6-8

2006 4-2

2005 5-7

2004 10-3

2003 10-7

2002 5-3

2001 5-3

2000 6-4

1999 7-7 annonse Tre mål og åtte baklengs. Det er Odds heller sørgelige fasit etter at fem serierunder er unnagjort.

Odd har vært alt annet enn målfarlige i årets eliteserie. Tre mål på fem kamper er historisk dårlig. Laget har aldri før scoret færre enn hva tilfelle er i år.

Kaller det ikke krise, men det er ikke langt unna

6-0 i fjor

Nærmest kommer sesongene 2013 og 2012 hvor laget startet omtrent like målfattig som i år - med fire scoringer på de fem første. I førstnevnte sesong endte laget til slutt på en 7. plass med 40 poeng og en målforskjell på 43-39. I 2013 ble det 10.plass med 39 poeng, 40 scoringer og 43 baklengs.

Elendig statistikk

Til sammenligning sto laget med en målforskjell på småpene 6-0 etter at fjorårets fem første var unnagjort. Da ble det som kjent bronse. Bronse ble det også i 2014. Da var fasit 6-7 etter fem spilte.

Fagermo er overrasket

Åtte bakengs på fem kamper har heller ikke vært hverdagskost for Odd de siste sesongene. Faktisk må vi tilbake til 2012 - da laget sesongåpnet med å tape 4-0 for Sogndal på Skagerak Arena - for å finne tilsvarende tall.

– Jeg sa det da serieoppsettet kom at dette kunne bli utfordrende. Tre gresskamper er ikke enkelt, men at vi skulle stå uten poeng og åtte baklengsmål er jeg veldig overrasket over, sa Dag-Eilev Fagermo etter 0-3 for Viking.

PS: Kristiansund er foreløpig det eneste laget i eliteserien som har en verre målforskjell en Odd å vise til. Tabelljumboen står med 2-10 margen.