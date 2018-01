Hør første episode her: Odd solgte spiller mot trenerens viten ODD-POD: Varden lanserer podkast. annonse Tom Nordlie skulle byggelaget rundt en spiller. Styret solgte han. Hør første episode av Vardens podcast som du finner i bunn av denne saken og på alle podcast-plattfomer. 24.01.2018 kl 19:29 (Oppdatert 24.01.2018 kl 20:16)

I Vardens nye podcast-serie «Odd Pod», får du blant annet treffe tre av trenerne som har styrt laget siden opprykket i 1998.

Tom Nordlie forteller blant annet om da han skulle bygge laget rundt Bengt Sæternes. Han visste ikke at styret solgte han.

– Det begynte jo nesten med en fight. De solgte Bengt for en slikk og ingenting til Bodø/Glimt, uten en gang å ha videresalgsklausul. Det var nok ikke det største business-scoopet Odd har gjort, forteller Nordlie, og sikter selvfølgelig til at nordlendingene solgte Sæternes til den belgiske toppklubben Club Brugge for noen millioner fire sesonger senere.

– Jeg skulle bygge laget rundt han som spiss eller ving i 4-3-3-formasjonen, la treneren til.

Ukjente fortellinger

Det er Vardens nyhetsredaktør, Eirik Haugen, som har snakket med de tre personlighetene.

Han tror du vil bli servert morsomme historier du ikke før har hørt.

– Odd har hatt tre fargerike og svært taleføre trenere i Tom Nordlie, Arne Sandstø og Dag-Eilev Fagermo. I podkasten forteller de historier fra garderoben og treningsfeltet, jeg tror vi trygt kan slå fast at her kommer det fortellinger du ikke har hørt før, sier Haugen.

Kluss i leiligheten

– Kan du gi noen eksempler?

– Vi hører om kluss med møblering av leilighet for en Odd-spiller, hvem som likte å ta seg en fest, hva som blir sagt mellom spillerne og historien om Odds første sesong i den øverste divisjonen. Du får også høre en svært åpen Fagermo som forteller om hva han kan tenke seg å gjøre den dagen han ikke lenger er hovedtrener i Odd.

– Hvor finner man podkasten?

– Podkasten er tilgjengelig på alle plattformer, blant annet for mobilbrukere. Det er bare å søke opp «Vardens Odd-pod» og dermed får du fri tilgang til episodene. Alt bli også lagt ut på varden.no. Den første er klar, de to neste kommer med en ukes mellomrom.