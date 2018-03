Hør ny episode av Vardens podkast her: Erik Holtan om Judas-stempelet og krangelen med treneren ØYEBLIKKET: Her er øyeblikket mange husker fra kampen mellom Odd og Bryne. Tarjei Dale serverer et krigshyl i retning av Erik Holtan etter å ha scoret Odds og sitt andre mål i kvalifiseringskampen der Holtan kom tilbake til Skien. (Foto: Fredrik Pedersen) JOBBER MED FOTBALL: Erik Holtan er hjemme igjen i Østfold. Nå bor han i Moss og jobber i Sarpsborg. (Foto: Eirik Haugen) annonse Han var Odds kaptein og helt gjennom 10 år. Senere ble han kalt Judas og spyttet etter da han kom tilbake til Skien. 02.03.2018 kl 20:15 (Oppdatert 02.03.2018 kl 20:15)

Eirik Haugen

HØR VARDENS ODD-POD VED Å TRYKKE PÅ LENKEN NEDERST I DENNE SAKEN.

I Vardens Odd-pod forteller Erik Holtan for første gang historien om hvordan det var å stå i mål for laget som kunne ødelagt drømmen om fortsatt eliteseriespill for Odd.

Aldri fortalt

– Den historien har jeg egentlig aldri fortalt offentlig og for å være helt ærlig har jeg egentlig ikke så lyst til å fortelle om den heller, sier Holtan. Han legger ikke skjul på at det var en av de tøffeste episodene han hadde i sin karriere.

Holtan forteller også om hva som egentlig skjedde under en heftig krangel med treneren i garderoben i ukas podkast.