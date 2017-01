Hvem står hvis han ikke kan? Tillit: Viljar Røsholt Myhra får mye tillit denne vinteren. (Foto: Bjørn Borge) annonse Sondre Rossbach er operert, og klar igjen i mars. Det betyr at Viljar Røsholt Myhra får en vinter til å vise seg tillit verdig. Men hva hvis han må melde forfall? 09.01.2017 kl 15:30

Bjørn Borge

Tlf: 977 00 361

Mandag var Jerv-keeper Øyvind Knudsen på Odd-trening.

Kvalitet på trening

Ikke primært for å vise seg fram, men for å fylle opp Odds treningshverdag mens Pors-keeper Anders Klemensson var i Bodø. For å vise seg fram.

– Øyvind har vært innom U21, og sørger for at vi opprettholder kvalitet på trening, sier keepertrener, Einar Rossbach.

Tre til La Manga

Han er klar på at Odd skal til La Manga med tre keepere, men foreløpig er navn litt uavklart.

– Nei, svarer Dag-Eilev Fagermo på spørsmål om det foreligger en plan B, dersom Røsholt Myhra skulle ha uflaks og pådra seg en skade.

– Vi har Ajay på trening, og så ser vi hva som skjer med Klemensson. Får han kontrakt i Bodø, må vi se an andre løsninger, sier Odd-treneren.

Ta med ekstern

Fjorårets 16-årskeeper, Ajay Sureshkumar, trente med A-laget en del ganger forrige sesong, og regnes som en spennende mann for framtida.

Rossbach viser til at nevnte Knudsen reiser på 14-dagers treningsopphold med Rosenborg onsdag, og sier at det ikke er utenkelig at Odd ser mot en tilsvarende løsning når det nærmer seg La Manga.

– For unge og lovende keepere kan det være en veldig fin erfaring, mener Rossbach.

Åpent vindu

Og skulle det virkelig knipe med tanke på kapable burvoktere, minner den tidligere landslagskeeperen om at overgangsvinduet står åpent de første månedene.

– Det er ikke enkelt å lage kortsiktige løsninger i forhold til kontrakter. Skulle situasjonen bli mer prekær, må klubben ta en beslutning i forhold til det, men vi er veldig komfortable med Viljar i den perioden Sondre er ute.