Hykkerud og Norge til historisk VM-semifinale etter forrykkende kamp INNBITT: Et heltent norsk lag, deriblant Joakim Hykkerud, feide over Ungarn i kvartfinalen. Nå venter VM-semifinale. (Foto: NTB Scanpix) Slo Ungarn med tre mål i kvartfinalen. 24.01.2017 kl 18:31

Martin Øyvang

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967 Mange hadde forventet at det var Danmark som Norge måtte slå for å ta seg til en historisk VM-semifinale, men det ungarske laget imponerte stort da de sendte danskene hjem i skam etter sin 27-25 seier i åttendelsfinalen søndag. I den kampen imponerte Ungarn med et tøft fysisk spill, og det var knyttet spenning til hvordan det norske laget sto seg mot tøffe ungarere. Pangstart for Norge Men allerede fra første kast i tirsdagens kvartfinale var det tydelig at Norge var påskrudd. Populær: I fjor var det helt ellevilt. Fortsatt pepres Hykkerud med meldinger Allerede etter sju minutters spill ledet Norge 6-1, blant på grunn av flere redninger fra Torbjørn Bergerud i det norske målet. Norge fortsatte å dominere, og etter 16 minutters spill tegnet også Joakim Hykkerud seg på scoringslisten og fikk satt inn norsk sjumålsledelse 11-4. Bryr seg ikke om vekta: Hykkerud (113): – Jeg er stolt av den kroppen jeg har Ledet med syv halvveis Men så kom en god periode for Ungarn og ditto dårlig for Norge. Etter 24 minutters spill var ledelsen knappet inn til fire mål, 12-8. Mot slutten av omgangen tok Norge igjen over initiativet og seilte ifra, og da pausesignalet lød viste lystavla 17-10. Skrudde ikke av turboen Med en solid ledelse før den andre omgangen var det kanskje noen som trodde at de norske gutta vil føle seg komfortable og roe ned litt? Nei da. De norske gutta fortsatte å imponere og etter 37 minutters satte kaptein Bjarte Myrhol inn norsk nimålsledelse 23-14. Så kom en periode med flere norske utvisninger, og Ungarn tente et lite håp med et par reduseringer. Men så stengte keeper Bergerud buret og Norge kunne igjen rykke fra. Kvarteret før slutt satte stortalentet Sander Sagosen inn 26-16. Norsk timålsledelse for første gang i kampen. Ungarn ga ikke opp Så fulgte en rotete periode fra Norges side, hvor Ungarn fikk sjansen til å knappe innpå. Seks minutter før slutt var den norske ledelsen knappet inn til 29-23. Sluttminuttene ble litt hektiske og Ungarn fortsatte å nærme seg, men seieren var aldri truet. Da sluttsignalet lød kunne de norske spillerne, støtteaapparatet og supporterne juble for seier 31-28. Dermed er landslagsgutta klare for en historisk VM-semifinale fredag klokken 20.45. Motstander der blir enten Spania eller Kroatia.