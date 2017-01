Full digital tilgang på Varden i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

REKORD: Hedda Hynne satte ny norsk rekord på 600-meter i Ranheimhallen. (Foto: NTB SCANPIX)

Skiensjenta Hedda Hynne (26) har slettet en 18 år gammel norsk rekord.

19.01.2017 kl 14:37 (Oppdatert 14:40)

Nils-Tore Olsen

Hynne løp inn til norsk rekord med tiden 1.29,46 på 600-meter i Ranheimhallen onsdag.

TOKYO 2020: Hedda på elitelaget

Hun slettet dermed Mari Bjones norske rekord fra 1999 på 1.31,30, skriver Adresseavisen.

Hynne slet med skader i fjor og satser knallhardt inn mot 800-meteren under VM i London i august.

– Jeg skal være i jævlig god form i London-VM i august, sier hun til avisen.

Først er det innendørs-EM i Beograd i mars.

– Vi har ikke satt noen konkrete mål for EM, men jeg vet at jeg har bedre tider inne enn hva jeg viste i kveld, sier hun videre.

Hynne løper for Strindheim.