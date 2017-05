I helgen ble Ghassan hedret av presidenten HEDRET: Ghassan Chaer fikk i helgens en av bordtennisforbundets høyeste utmerkelser. Her sammen med bordtennispresidenten. (Foto: Norges bordtennisforbund) annonse Skiensmannen Ghassan Chaer ble i helgen hedret med en av Norges bordtennisforbunds høyeste utmerkelser. 22.05.2017 kl 09:57 (Oppdatert 09:59)

Ghassan Chaer er tildelt den meget høye utmerkelsen NBTF Hederstegnet for sin innsats for bordtennissporten i Norge siden 1993.

Masse skryt

– «Alle» kjenner Ghassan. Han er høyt og lavt og 24/7. Ghassan er på banen til alle døgnets tider i forbindelse med serierunder, arrangementer og annet. Han gjør alle de «usynlige oppgavene» som gjør at vårt maskineri fungerer. Dette er oppgaver som vi først forstår verdien av den dagen de ikke blir gjort like bra. Slik saker som å «skaffe dommere», «lage serieoppsett», «ordne kurs», sørge for at komitearbeid fungerer osv, skriver forbundet på sine nettsider.

Ghassan har spilt litt bordtennis selv også, med blant annet en juniortittel i Libanon å se tilbake på. Hans to sønner Aziz og Ahmed har gjort det skarpt ved bordet som markante toppspillere i Norge.

Svært lojal

– Ghassan følger alltid opp sine oppgaver og kontakter alltid nødvendige personer for forankring. Svært ryddig! Stor arbeidskapasitet! Svært lojal! Takk for alt du har gjort og gjør for norsk bordtennis, Ghassan! Vi hedrer deg for det med Hederstegnet, sa bordtennispresident Erik Lindholm og visepresident Christian Ibenfeldt under utdelingen.