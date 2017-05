Idrettstalenter delte nesten en halv million kroner STIPEND: Iselin Maria Moen Solheim og Mikael Gunnulfsen fikk 45.000 kroner hver i idrettsstipend. annonse Idrettstalenter i Telemark, Aust- og Vest-Agder opplevde et aldri så lite pengedryss onsdag. De delte 450.000 kroner. 04.05.2017 kl 10:27

Onsdag ble det delt ut 10 stipender a kr 45 000 til ti idrettsutøvere, to fra Telemark, fire fra Vest-Agder og fire fra Aust-Agder. Sparebanken Sør Idrettsstipend er et nytt stipend som deles ut i samarbeid med de tre idrettskretsene i ovennevnte fylker. Anledningen var Olympiatoppen Sørs konferanse «Etiske perspektiver i idretten» på UIA Kristiansand.

45.000 kroner

Telemarkingene Mikael Gunnulfsen og Iselin Maria Moen Solheim fikk 45.000 kroner hver.

Derfor fikk telemarkingene pengene:

Mikael Gunnulfsen, er langrennsløper fra IF Ørn i Skien. Mikael har jobbet svært målbevisst gjennom mange år, noe som har bragt han stadig høyere på resultatlistene. De to siste sesongene har han vært i den øverste norgeseliten i langrenn, bla. med en 4 og en 5 plass i senior NM. Fra og med 2016 har han vært en del av Team Telemarks suksessfulle satsing.

Han er et flott forbilde for løperne i IF Ørn og i trenings-samarbeidet i Grenland ski. Han deltar mer enn gjerne på treninger og klubbsosiale samlinger og tar gjerne også regien på treningsøkter.

Satser på OL

Iselin Maria Moen Solheim, Snøgg Notodden, har drevet med bryting i hele sin barndom og ungdom. Hun har trent godt i alle år, noe som har ført til deltakelse på landslaget som ungdomsbryter. Hun tok bronse i junior-VM i Brasil, og har mange gode både nasjonale og internasjonale resultater. Hun ble ut til OL-kvalifisering i 2016, og satser på fremtidig OL-deltakelse.

Iselin er en synlig og flott utøver i klubben, og hjelper til som trener for de yngre utøverne. Hun er opptatt av å profilere brytesporten, og er et flott forbilde for alle medlemmene i klubben.

I tillegg til Telemarks to idrettstalenter, ble det gitt ut stipend til disse utøverne fra Agder-fylkene: