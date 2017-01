Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

IKKE RØR, TIL HELGEN: Så gammel er Odd-stallen FIN ALDER: Dag-Eilev Fagermo er fornøyd med alderssammensetningen i Odd-stallen. her er lagbildet da bronsemedaljene ble delt ut i Tromsø. (Foto: NTB SCANPIX) Odd-stallen Keepere: To Sondre Rossbach 20

Viljar R. Myhra 20

Totalt keepere: 40

Snitt keepere: 20 Forsvar: Sju spillere Steffen Hagen 30

Thomas Grøgaard 22

Vegard Bergan 21

Espen Ruud 32

Fredrik Semb 26

John Kitolano 17

Erik Eikeng 20

Totalt forsvar: 168

Snitt forsvar: 24 Midtbane: Åtte spillere Jone Samuelsen 32

Fredrik Oldrup Jensen 23

Fredrik Nordkvelle 31

Ardian Gashi 35

Oliver Berg 23

Zakaria Messoudi 23

Markus Kaasa 19

Martin Broberg 26

Totalt midtbane: 212

Snitt midtbane: 26,5 Angrep: Seks spillere Torbjørn Agdetsein 25

Olivier Occean 35

Rafik Zekhnini 19

Sigurd Hauså Haugen 19

Stefan Mladenovic 22

Riku Riski 27

Totalt angrep: 147

Snitt angrep: 24,5 Alder totalt = 567

Snitt Odd = 24,7 Kilde: Odd.no annonse Dag-Eilev Fagermo synes snittalderen i spillerstallen er den rette. 15.01.2017 kl 10:06

Nils-Tore Olsen

Tlf: 977 00 363 Det har vært skrevet mye om unge og gamle utgaver av de forskjellige eliteserielagene i løpet av årene. Historien viser at man er yngst når man er blakk og eldst når man har penger å bruke. Dagens Odd-stall ligger midt i mellom, med et gjennomsnitt på 24,7 år i følge tallene fra Odds egen nettside. (se faktaboks) - Hva synes du om alderen på spillerstallen, rett under 25 år i snitt? - Ålreit. Uten å ha sett så nøye på gjennomsnittsalderen, så tror jeg den er ganske bra. På keeperplassen er snittet 20 år. Forsvaret er 24 år, midtbanen 26,5 mens angrepsrekka er 24,7 i snitt. Mellomsjiktet To av spillerne Odd har hentet før den kommende sesongen har alder som er omtrent på snittet. - Torbjørn Agdestein (25) og Martin Broberg (26) kommer inn med en «mellomalder» som er meget bra å få inn. Og det er vel bare Olivier Occean av de «faste» som er gammel i deres øyne, sier sjefen, som likevel legger mer vekt på andre ting. Telemarksmodellen viktigst Fagermo er nemlig mest opptatt av hva det står på fødselsattesten til spillerne, eller i alle fall hvor de har vokst opp. - Det er selvfølgelig viktig å tenke på alderssammensetningen i stallen. Men jeg er ikke så opptatt av et ungt lag hvis jeg skal sette det opp mot lokalprofilen vi kjører, altså telemarksmodellen. - Men…Vi trenger jo selvfølgelig unge spillere for å utvikle dem til å bli Tippeligaspillere. Det sier seg selv. Disse spillerne må jo selvfølgelig ha det nivået som er nødvendig til å bli med i spillerstallen til en av landets beste fotballklubber. Det er ikke alltid det er noen slike i Telemark. Derfor må vi også hente spillere utenfor fylke- og landegrensene, avslutter treneren, som nylig sa at Marius Bustgaard Larsen trolig får tilbud om en proffkontrakt om korttid. annonse annonse