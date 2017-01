IKKE RØR, TIL HELGEN: Siste året med La Manga

Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

SISTE GANGEN: Søndag reiser Odd til La Manga. Det blir siste gangen på i alle fall tre år, for fra 2018 skal toppklubbene til Marbella, litt lenger syd i Spania. (Foto: NILS-TORE OLSEN)

Fra 2018 vil Odd og de andre eliteserie- og 1. divisjonsklubbene legge sesongforberedelsene til Marbella. 14.01.2017 kl 09:41

Nils-Tore Olsen

2017 er det siste året av den nåværende avtalen som Norsk Toppfotball har hatt med eierne av anlegget på La Manga Club. Avtalen som begynte i 1998 fornyes ikke. Fra og med neste år vil Marbella bli stedet der klubbene i de to øverste divisjonene for herrer gjennomfører deler av sesongoppkjøringen. PRISEN FOR Å SPONSE: Så mye koster det å sponse Odd - De 32 klubbene i Eliteserien og OBOS-ligaen ville at vi skulle forhandle frem en kollektiv avtale med et anlegg i Spania. I finalerunden stod det mellom to destinasjoner. Enten å fornye på La Manga eller inngå en avtale i Marbella. Klubbene valgte å gå for Marbella, så vi har inngått en treårsavtale fra 2018, sier sportssjef Jo Bergsvand i Norsk toppfotball. Utenlandsk motstand Fra flere av klubbene har det de siste årene ytret ønske om forandring. LEGENDENE: Se bilder av alle Odds NM-vinnere - Noen av dem har gitt forskjellige årsaker for hvorfor de vil bytte anlegg. Odd har vært en av klubbene som synes La Manga har vært bra og at de gjerne kunne fortsatt der. Men jeg tror de vil bli fornøyd i Marbella også. Et av argumentene er at de norske klubbene ønsker så god utenlandsk motstand som mulig. Men mange av de utenlandske lagene er ikke veldig glade i La Manga-området. Bergsvand tror det vil gjøre jobben med å finne rette utenlandske motstand enklere. - Mange norske klubber liker boforholdene på La Manga der det er rom for to, fire eller seks personer i samme leilighet, men med felles stue og kjøkken. Når det gjelder utenlandske lag liker disse ofte hotellrom bedre. I Marbella-området er det mer variasjon på den måten. Kjent allerede Han viser også til at klubbene for lengst har benyttet den nye destinasjonen. - De siste to årene har vi hatt litt mer fleksibilitet i forhold til hvor klubbene kan legge treningssamlingen som blir finansiert. Vi har sett at flere og flere har valgt Marbella. Norges Fotballforbund kommer fremdeles til å bruke anleggene på La Manga som trenings- og kamparena for yngre landslag. Toppserien for kvinner vil trolig også blir værende der. PS! På begynnelsen av 2000-tallet benyttet Odd også Marbella-området i sin oppkjøring.