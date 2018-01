Ingen spisslegende mot Odd BORTE: Carlos Tevez forlater kinesiske Shanghai Shenua FC og vil ikke møte Odd på La Manga. (Foto: NTB SCANPIX/AP) annonse Har avsluttet kontrakten. 09.01.2018 kl 09:32 (Oppdatert 09:44)

Odds kinesiske motstander i La Manga er klar, og det så lenge ut til at det kunne vente et realt stjernemøte for skiensklubben.

Så kom AFP med meldingen om at Carlos Tevez forhandler om å forlate kinesiske Shanghai Shenua FC.

Nå har klubben bekreftet dette.

«Shenhua og Tevez er enig om å avslutte kontrakten. Vi takker for Carlitos bidrag og ønsker lykke til videre.

Sju millioner i uka

Den argentinske spissen, med en fortid i blant annet Manchester City, Manchester United og Juventus, har tjent rundt sju millioner kroner i uka i Kina, og er halvveis inn i sin toårskontrakt.

33-åringen har ikke fått det til å stemme i den kinesiske klubben og har kun scoret fire ganger i løpet av sitt opphold. Han har i tillegg slitt med skader og gått glipp av rundt halvparten av kampene for Shanghai Shenhua.

Fansen virker også å ha vendt spissen ryggen. Tevez fikk i fjor tilnavnet «Gutten med hjemlengsel» på bannere og i kinesiske medier. I fjor sto han også over en viktig kamp med påstått skade, men ble observert på Disneyland i den kinesiske storbyen.

Odd skal møte Shanghai Shenua FC i den ene kampen i La Manga. Uten Tevez, men sikkert uansett en god utfordring.