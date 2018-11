Jarstein: – Har ikke vært vanskelig å stå bak der MED: Rune Almenning Jarstein er selvsagt med når Norge skal spille nye kamper. (Foto: AP/NTB Scanpix) annonse Landslaget i fotball har sluppet til bare fem sjanser på de fire første nasjonsligakampene. Keeper Rune Almenning Jarstein gir stor ære til lagkameratene. 16.11.2018 kl 08:49

– Det har ikke vært vanskelig å stå bak der, for hele laget har levert veldig solid defensivt, og spesielt den bakre fireren selv om det har vært litt utskiftninger der i de siste kampene, sier han til NTB.

– For meg er det utfordrende ikke å ha noe å gjøre. Da gjelder det å prate mye og dirigere. Det er viktig, men all ære til forsvarsjobben som har vært helt topp. De blokkerer skudd, unngår å gi bort dumme frispark og er gode i boks. Det gjelder å fortsette slik, for det går ikke av seg selv, men det har sett bra ut på trening.

Slik har sjansene fordelt seg i høst (NFFs tall):

* Kypros hjemme: 2 (0 mål)

* Bulgaria borte: 1 (1 mål)

* Slovenia hjemme: 1 (0 mål)

* Bulgaria hjemme: 1 (0 mål).

Smitteeffekt

Helt siden Ola Kamara og Bjørn Maars Johnsen i årets første landskamp satte en helt ny standard for spissenes defensive jobb har de som bekler spissplassene fulgt opp, og det har forplantet seg bakover i det som er blitt et fantastisk defensivt kollektiv.

– Jeg skryter av bakre firer, men laget som helhet er veldig bra defensivt. Når man ser spissene ta 50- eller 70-metersløp hjemover så smitter det. Vi ser det også på videoer at det vi har øvd på fungerer. Vi er veldig kompakte, sier Jarstein.

En av utfordringene hans er å være klar når den ene sjansen motstanderen får i løpet av en kamp dukker opp.

– Selv om man har lite å gjøre må man være klar når det kommer noe, sier han.

To seirer til

Norge har holdt nullen i fem av åtte landskamper så langt i år og sluppet inn bare fire mål i et år som så langt har gitt sju seirer. Målet er å komme opp i ni før sesongen rundes av mandag kveld, forhåpentligvis som gruppevinner i nasjonsligaen.

– Selvfølgelig har vi lyst på gruppeseier, men det blir ikke lett. Selv om Slovenia ikke har levert i nasjonsligaen, vet vi hva de står for. Jeg tippet dem som den tøffeste motstanderen i gruppen. Det blir helt klart en tøff kamp, en vi går for seier, sier Jarstein.

Norge kan bli nødt til å slå både Slovenia og Kypros for å holde Bulgaria bak seg på tabellen.

