Kampstart 18.00: Varden sender Gjerpen-Rælingen
Varden.no overfører skjebnekampen mellom Gjerpen og Rælingen. Kampstart klokken 18.00
05.02.2017 kl 17:22 (Oppdatert 17:39)

Jon-Inge Hansen

For Gjerpen handler denne kampen om å overleve i divisjonen. Gjerpen har vist god form, med to strake seiere i de siste kampene.
– Det er en viktig kamp, ja. Vinner vi, har vi såpass med poeng at det begynner å bli en fair sjanse for at vi klarer oss, sier Gjerpen-trener Ketil Arntzen.