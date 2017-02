Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 99 kroner. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Kevin skrev boksehistorie. Nå har han ikke råd til å satse mer
Kevin melhus skrev historie som den første norske bokseren som bokset en profesjonell kamp i Norge. Nå kan det være slutt.
12.02.2017 kl 08:00

Tom Arne Borgersen

Tom Arne Borgersen

Tlf: 907 62 250 Tidligere Pors-bokser, Kevin Melhus, kan ha bokset sin siste proffkamp – i den han skrev norsk boksehistorie. KAN BLI SESONGENS OVERRASKELSE: Sigurd har imponert Det er Dagbladet som melder at Melhus kan tvinges til å legge boksehanskene på hylla som proffbokser etter bare én kamp. Økonomiske årsaker – Det er rett og slett økonomiske årsaker. Men det står også på motivasjonen. Jeg har slitt med å skaffe en sponsor som kan få dette til å gå rundt. Det har også vært en del usikkerhet, forbundet med at en motstander trakk seg. Derfor hoppet jeg av og startet på en jobbsøkeprosess. Det er der jeg er nå, sier han til Dagbladet. BLE TATT UT: Sjokkert over beskjeden fra landslagssjefen Han debuterte som proffbokser, og han var den første som bokset en proffkamp på norsk jord på 35 år under gallaen til Cecilia Brækhus 1. oktober i fjor. Han lekte med Christian Dulz rundt i ringen i et fullsatt Spektrum. I den historiske kampen imponerte Melhus. Da Cecilia Brækhus formelig måtte kaste inn håndkleet en uke før hun skulle i ringen mot Klara Svensson, og måtte utsette stevnet i en måned til 24. februar, var det nok til at Kevin Melhus også kastet inn det berømte håndkleet og meldte forfall til sin andre proffkamp, skriver avisa. Valgte å hoppe av – Jeg kunne nok ha strukket strikken til over stevnet 24. februar. Men dette ville skapt ytterligere bekymringer. Det ville tatt vekk det nødvendige fokuset jeg må ha inn mot en kamp. I proffboksing er jeg helt avhengig av å ha hundre prosent fokus på det sportslige. Jeg har regninger og gjeld som jeg må betjene. Jeg valgte å hoppe av, sier Kevin Melhus til Dagbladet. GIKK SKADET AV BANEN: Tok ikke noen sjanse Hans eneste håp nå er å skaffe seg en sponsor. – Jeg vil ikke ta en jobb for så å gå, om jeg får en sponsor. Jeg ønsker ikke å vise en illojal holdning overfor en kommende arbeidsgiver. Da går jeg heller tilbake til amatørboksingen og driver videre med sporten som jeg elsker i en mindre målestokk, sier Kevin Melhus. Han sier til avisa at proffboksing på deltid er uaktuelt.