Kjørte ned stolpe med strømførende kabel

En bilfører er kjørt til sykehus, etter å ha kjørt ned en stolpe med strømførende kabel. 21.02.2017 kl 16:51 (Oppdatert 16:54)

Jon-Inge Hansen

Ulykken skjedde på riksveg 36 ved Helgen kirke. Personbilen kjørte av veien på høyre side i retning mot Ulefoss. Føreren er en mann i 40-årene, bosatt på Ulefoss. – Et trafikkskilt ble også kjørt ned. Uklart hva som er årsaken til ulykken da politiet ikke har vært i kontakt med bilfører enda, tvitrer politiet.