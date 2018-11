Klar for EM EM-KLAR: Emilie Hegh Arntzen er klar for EM i Frankrike. (Foto: NTB Scanpix) annonse Emilie Hegh Arntzen er klar for håndball-EM i Frankrike i desember. 06.11.2018 kl 12:00 (Oppdatert 12:07)

NTB

Den tidligere Gjerpen-profilen var ikke uventet blant spillerne landslagssjef Thorir Hergeirsson la fram da EM-troppen ble presentert på en pressekonferanse i Oslo tirsdag.

En som derimot ikke ble tatt ut er Camilla Herrem (32). Hun har spilt 12 strake mesterskap for Norge.

I stedet er Thea Mørk og Sanna Solberg valgt inn som venstrekanter.

– Det er en ren faglig vurdering. Vi i trenerteamet mener at de to andre er bedre rustet til mesterskapet som kommer nå. Samtidig er det tøft å velge bort Camilla, som har vært så trofast og solid i alle mesterskapene der jeg har ledet dette laget, sa Hergeirsson til TV 2.

Han forteller at Herrem har en reserverolle dersom en av de valgte venstrekantene skulle melde forfall. Herrem fødte en gutt i juli og returnerte til spill for klubblaget Sola kun seks uker etter fødselen.

Sulland-comeback

Av bakspillerne er det verdt å nevne at Linn Jørum Sulland, som har måttet se de siste mesterskapene fra sofaen, er tilbake i landslagstroppen.

Vipers Kristiansands formspiller måtte si fra seg OL i 2016 på grunn av en skade og har siden gått glipp av EM samme år og VM i fjor.

– Linn er en riktig, riktig god skytter og en god spiller. Etter OL var det lenge uvisst hvordan framtiden hennes ville være. Jeg har vært ganske klar på at hun først måtte komme tilbake for fullt i klubblaget og fikse det, og derfor var det en periode uaktuelt å ta henne med. Men jeg har aldri sagt at Linn ikke hadde mulighet til å komme tilbake i landslaget, sa Hergeirsson.

Titteholder

Håndball-EM spilles i Frankrike fra 30. november til 16. desember. Tittelforsvarer Norge åpner mot Tyskland 1. desember.

Slik ser den norske troppen ut:

Målvakter: Katrine Lunde, Silje Solberg.

Utspillere: Veronica Kristiansen, Stine Bredal Oftedal, Amanda Kurtovic, Emilie Hegh Arntzen, Linn Jørum Sulland, Henny Reistad, Marta Tomac, Kari Brattset, Heidi Løke, Vilde Ingstad, Sanna Solberg, Thea Mørk, Marit Røsberg Jacobsen, Malin Aune.