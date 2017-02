Knut Oscar vant NM med gipset arm

Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 99 kroner. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

GIPS STOPPET HAM IKKE: Knut Oscar Øines fra Heistad lot seg ikke stoppe av gips på armen. Han hentet like godt hjem NM-gull i roing. (Foto: Privat)

Knut Oscar Øines fra Heistad lot seg ikke stoppe av gips på armen. Han hentet like godt hjem NM-gull i roing.

06.02.2017 kl 12:06 (Oppdatert 12:07)

Tom Arne Borgersen

Tlf: 907 62 250

12-åringen representerer Eidanger IL i mesterskapet i Bærum. Finalen i 500 meter i 12-årsklassen var knallhard, og det viste seg tidlig at det ville stå mellom Øines og Sebastian Haraldseth fra Horten Roklubb.

Med gipset arm, brukte Knut Oscar kjempekreftene sine, og sørget for å vinne med ett sekunds margin til Haraldseth. Unggutten fra Heistad har trent knallhardt for å nå målet i to år. Trolig så han mørkt på det da han brakk armen tre uker før mesterskapet. Han fikk ikke trent de siste tre ukene.

Sølv ble det også til Telemark. Porsgrunn Roklubbs Sturla Mogstad endte på andreplass i sin klasse, mens Brage Rakkestad fra samme klubb ble nummer 13. Larin Hnana ble nummer fem i junior damer. Sistnevntes resultatet er meget sterkt, siden hun har holdt på med roing i bare fire måneder.