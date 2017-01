Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Krog går for pallplass PALLEN: Magnus Krog kan gå inn til en plass på seierspallen i ettermiddag. (Foto: NTB Scanpix) annonse Østerrikeren Mario Seidl leder kombinertrennet i Val di Fiemme foran langrennet. Magnus Krog er best av de norske og har sjansen på pallplass. 13.01.2017 kl 13:03 (Oppdatert 13:17)

NTB Med omgangens lengste hopp på 132 meter, så er Seidl i føringen med 26 sekunder foran den sterke tyskeren Eric Frenzel. Tyskeren Terence Weber er nummer tre og går ut 45 sekunder bak. 48 sekunder bak Frenzel er favoritt til å ta hjem nok en verdenscupseier.

Magnus Krog fra Høydalsmo er best av de norske på 5.-plass. Han hoppet 127,5 meter og har 48 sekunder opp til Seidl i dagens langrenn. Espen Andersen fikk også til et skapelig hopp med 125 meter og ligger 1.02 minutter bak. Øvrige norske 23) Magnus Moan (1.43 minutter bak), 24) Jørgen Graabak (1.43), 26) Håvard Klemetsen (1.46) og 39) Mikko Kokslien (2.30).

Langrennet over 10 kilometer går på stadion i Lago di Tesero i ettermiddag.



annonse annonse