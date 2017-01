Krog på femte

Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

PALLEN: Magnus Krog kan gå inn til en plass på seierspallen i ettermiddag. (Foto: NTB Scanpix)

Magnus Krog var best av de norske etter hopprennet, og kjempet om en plass på seierspallen i verdenscuprennet i Val di Fiemme. Det endte med femteplass. 13.01.2017 kl 13:03 (Oppdatert 13:58)

Bjørn Borge

Eric Frenzel lå på andreplass etter hopprennet, 26 sekunder bak østerrikske Mario Seidl, men vant til slutt 24 sekunder foran landsmannen Johannes Rydzek. Magnus Moan kjempet seg fram til tredjeplass, hans 53. pallplassering i karrieren, etter å ha vært del av en forfølgergruppe der også Magnus Krog var med. På tredjeplass En stund var Høydalsmo-løperen oppe på tredjeplass, men tapte terreng til den suverene tyskeren, og ble hentet inn av gruppen som fulgte bak. Til slutt ble det Moan, Espen Andersen og Krog på tredje-, fjerde- og femteplass. Jørgen Graabak ble nummer ni, og Mikko Kokslien 13 i verdenscuprennet. Solid framgang For Krog var dette solid framgang. Til nå har sesongen vært tung for telemarkingen, men hoppet på 127,5 meter var dagens beste av de norske deltakerne - og et tegn om at VM-formen er i anmarsj?