Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Kviteseid kommune annonse 05.01.2017 kl 15:30

Nils-Tore Olsen

Tlf: 35 54 32 61 Vrådal I L Kr 52 787

Morgedal Idrottslag Kr 47 120

Kviteseid Idrettslag Kr 40 015

Kviteseid Jeger- Og Fiskerforening Kr 30 169

Kviteseid Hornmusikk Kr 25 756

Kviteseid Løypelag Kr 11 858

Kviteseid Skyttarlag Kr 11 244

Kviteseid Sanitetsforening Kr 9 654

Fjågesund Grendehuslag Kr 8 753

Tokke Historielag Kr 8 273

Åsgrend Grendelag Kr 8 261

Brunkeberg Og Morgedal Skyttarlag Kr 8 045

Morgedal Bygdekvinnelag Kr 7 094

Dalane Grendelag Kr 4 890

Kviteseid Ungdomslag Kr 4 595

Lhl Kviteseid Kr 3 962

Tveitgrend Grendelag Kr 3 767

Ågapet Mannskor Kr 2 795

Vrådal Skytterlag Kr 2 538

Vrådal Golfklubb Kr 673

Kviteseid Båtforening Kr 525

Knarren Løypelag Kr 440

Vrådal Slusemuseum Kr 297

Kviteseid Kunstforening Kr 229 annonse annonse