Liker ikke VM i venting

Kvartfinale i et verdensmesterskap. Joakim Hykkerud vedgår at det kribler. Men om det rumler litt ekstra i magen, har det ikke gått på humoren løs.

– Kribler det ikke litt ekstra, er noe helt feil. Jeg merker alltid viktige kamper på kroppen, men det er ventetiden som er verst, melder telemarkingen fra franske Albertville.

Høydeopphold

Søndag inviterte topplaget Norge pressen på topptur, med pressetreff i Meribel – på 3.000 meters høyde.

Tynnluft og høydetrening i kortversjon, kan man fleipe.

Lett og fin

– Det merket jeg på treningen mandag. Følte meg lett og fin i kroppen, gitt, sier rutinerte Hykkerud, med påfølgende, velkjent humring.

– Det var ok, noe annet enn det vi ellers gjør.

Fram til avkast mot Ungarn tirsdag, blir det studier av motstander, møter og venting.

Litt for mye venting.

– Ja, jeg kan gjenta det. Alt er greit, bortsett fra ventetiden. Man har så lyst til å komme i gang.

«Spiller» kampen

Ventetiden brukes fort til å spille kampen litt på forskudd.

– Det blir slik. Jeg går gjennom ulike scenarioer, situasjoner og slikt. Blir litt sånn «vinner vi den» så skjer det og så videre.

Hans eget spenningsnivå er som foran åttedelsfinalen. Hverken mer eller mindre.

Alltid småurolig

– Jeg er egentlig litt småurolig foran alle kamper, og det fungerer greit for meg.

Fortsatt synes Hannover-proffen det er litt spesielt å ta inn over seg at Norge kanskje kan kjempe om medalje i et VM.

EM-moroa for ett år siden, blekner en anelse i sammenligning.

Allerede historisk

– Dette er selvsagt større enn et EM. I EM kan man komme langt selv med et tap i et mellomspill – i VM er det vinn eller forsvinn. Og så spiller vi jo om en semifinaleplass i et VM. Det er nå eller aldri. Historisk er det allerede.

Og mens ekspertene ladet opp til Norge mot Danmark i tirsdagens kamp, hadde de norske spillerne helt blanke ark, forteller Hykkerud.

– Vi har ikke forberedt oss på Danmark i det hele tatt. Vi så kampen, så at det ble Ungarn og startet forberedelser der og da.

Kan løpes fra

Ungarn betyr østeuropeisk, mener profilen fra Notodden – og mener det litt mer enn geografisk.

– Litt som Russland og Makedonia. Det er store karer, de er et solid fysisk lag, men de kan løpes fra. Vi har gjort det med hell tidligere. Makedonia ble også slitne utover i 2. omgangen. Jeg tror det kan bli en den type kamp også tirsdag.

– Hva sier magefølelsen?

– Den er god. Vi har kommet oss inn i den samme bobla som vi var i under EM, og tenker ikke på stort annet enn det vi må gjøre i denne kampen.