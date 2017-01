Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Målene rant inn Solid: Sunniva Andersen tok vare på sjansene, men det ble stortap for Gjerpen. (Foto: Pål Lundsholt) Det ble målrikt, men de fleste målene som rant inn, rant i feil mål for Gjerpen. 11.01.2017 kl 18:44 (Oppdatert 19:26)

Bjørn Borge

Tlf: 977 00 361 Bortekampen mot Storhamar endte med 30 scoringer, men hele 45 baklengs. Ledet 5-4 Gjerpen var bra med i starten, og ledet 5-4 på Hamar. Først nærmere midtveis i den første omgangen klarte Storhamar å skaffe seg en luke. Hjemmelaget var foran 10-6 etter drøye kvarteret, etter en periode hvor feil ble kostbare for skienslaget. Kostbare feil 18-12 ble til pauseledelse 22-16 til Storhamar. Også etter hvilen kom Gjerpen greit i gang, og holdt avstanden omtrent uendret i de første minuttene. Igjen kom det imidlertid feil av den typen som straffes i eliteserien, og da Ketil Arntzen tok sin første timeout i omgangen, sto det hele 31-20 til hjemmelaget. Vondt ble verre Storhamars offensive forsvar fortsatte å lage trøbbel for Gjerpen, som lå under 25-37 da ni minutter gjensto. Deretter ble vondt bare verre for Gjerpen, som passerte 40 baklengs mens det fortsatt var flere minutter igjen å spille.