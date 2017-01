Mikkel (11) har fått sitt drømmeår STOLT: Her er lagbilde med Norges landslag og Minhåndballgutta. Bak til venstre står Joakim Hykkerud. Foran er Mikkel Kihle LIndvig (11) fra Pors. (Foto: Svein André Svendsen/Norges Håndballforbund) Maskot: Joakim Hykkerud og Mikkel Kihle Lindvig. (Foto: Privat) annonse Mikkel Kihle Lindvig (11) fra Pors skal være maskot for Norge og Joakim Hykkerud et helt år! 03.01.2017 kl 21:05 (Oppdatert 21:27)

Nils-Tore Olsen

Om en drøy uke starter håndball-VM for Joakim Hykkerud og de norske håndballherrene. Tirsdag var det pressetreff der levende «lykkedyr» ble presentert.

For gjennom et helt år skal 17 utvalgte gutter få være maskoter for sine store forbilder på det norske herrelandslaget. Mikkel fra Porsgrunn og Telemark er en av de heldige.

– Jeg var litt nervøs i starten, men når jeg fikk snakket med landslagsgutta så gikk det veldig bra. De var veldig greie, sier en stolt porsgrunnsgutt.

– Og det var kjempegøy å få møte landslagsspillerne …. og få lov til å snakke med dem, fortsetter en ivrig håndballgutt.

Fikk Hykkerud

Under gårsdagens pressetreff ble Mikkel og resten av minigutta presentert for hele landslaget før de fikk vite hvem som var deres personlige mentor det kommende året.

For Mikkel ble det Telemarks kraftplugg, strekspiller Joakim Hykkerud fra Notodden og tyske TSV Hannover-Burgdorf.

– Joakim er en god strek. Det vet jeg, sier maskoten bestemt.

– Er du også strekspiller?

– Nei, jeg er venstreback. Og litt midtback, sier elleveåringen som allerede har vært avbildet i skuddet i en helside i Varden.

Besøk på treningen

Gjennom året skal alle gutta være med på en landslagssamling, landskamp og så skal laget få besøk på trening hjemme i egen hall av den spilleren Minihåndballgutten er maskot for.

Det betyr at Mikkel har sørget for at Pors G11 får en treningsøkt med den tøffe strekspilleren fra Notodden. Det slår nok godt an hos lagkameratene.

– Ja, de også gleder seg til det. Det blir kult.

– Åssen tror du at det går med Norge i VM?

– Bra. Jeg håper at de vinner VM!

Bra opplegg

Mamma Heidi var med Mikkel til Gardermoen der den store anledningen fant sted. Hun er like fornøyd som arvingen.

– Bra opplegg! Mikkel og de andre guttene fikk full utstyrspakke, som innhold treningsdress, drakt med navn på, shorts, sokker, bag og alt annet. Og jeg synes jo det var stas å snakke med landslagsspillerne, jeg også, smiler hun lurt.