Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les dagens utgave her Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Mistet venner i styrt SORG: Den tidligere Odd-spilleren Marcelo Miorando sørger over tapet av gode venner i sin tidligere klubb, Chapecoense (innfelt). (Foto: Morten Olsen, Digitalsport/reuters) annonse Marcelo Miorando sørger over flere venner etter flystyrten som tirsdag rammet hans tidligere klubb. 02.12.2016 kl 16:00

Nils-Tore Olsen

Tlf: 35 54 32 61 Den tidligere Odd-spilleren var i Chapecoense før og etter det korte oppholdet i skiensklubben. – Det er helt uvirkelig. Jeg kan ikke forstå hvorfor det skjedde. Nå er jeg bare veldig, veldig trist, sier brasilianeren. Han spilte med flere av dem som omkom da flyet styrtet i Colombia tirsdag. God venn – Keeperen Danilo var en god venn av meg. Jeg ble så glad da jeg hørte at han hadde overlevd, men så døde han på sykehuset. Det er bare helt forferdelig, sier Miorando, og trekker også fram klubbens direktør og president som gode venner. Midtstopperen imponerte på prøvespill i Odd, og var på en utlånsavtale vårsesongen 2009. Bare en halvtime Etter drøyt 30 minutter av åpningskampen mot Viking, ble han tatt av banen – og spilte aldri mer i den norske eliteserien. – Jeg hadde akkurat kommet tilbake fra en skade, og kjente smerter i låret. Før kampen tok jeg smertestillende, og ble veldig trøtt og tom for energi, forteller Miorando. Vil tilbake Han angrer imidlertid ikke på at han valgte Odd – og vil gjerne tilbake til norsk fotball. – Nei, jeg angrer ikke. Det var det jeg ønsket, og jeg har en drøm om å få spille i Norge igjen, så jeg kan få visket ut dette inntrykket jeg etterlot meg i kampen mot Viking. Annerledes nå Forsvareren sier at han er en helt annen spiller i dag. – Nå er jeg klar. Taktisk bedre, og selv om min engelsk ikke er veldig bra, forstår jeg 70 prosent. Nå ville det gått annerledes, og jeg vet at jeg ville levert en veldig god sesong i norsk fotball. Miorando er for tiden kontraktløs, etter å ha forlatt Cianorte, som spiller på nest høyeste nivå i Brasil. Ikke Chapecoense Det er ikke et alternativ å gå tilbake til Chapecoense, som ble rammet av den tragiske flyulykken. – Fordi de klubblederne jeg kjente, er døde. Det er helt annerledes for meg nå. Ikke som i 2009 31-åringen, som også har italiensk statsborgerskap, sier at han avventer situasjonen med tanke på klubbvalg, men gjentar at han veldig gjerne vil tilbake til Norge. – Jeg snakker gjerne med hvilken som helst norsk klubb, og håper noen vil gi meg sjansen. Man vil se at jeg virkelig kan gi et bidrag, og at det ikke blir som i 2009. annonse annonse