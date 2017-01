Nå blir det action her

Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

arena: Dette er den nye arenaen til Grenland Paintballklubb.

Det har blitt en del skudd i mørket. Nå blir det lysere tider for Grenland Paintballklubb.

03.01.2017 kl 12:26 (Oppdatert 12:42)

Bjørn Borge

Uansett hvor hjemmekoselig klubben har gjort det i den tidligere fabrikkbygningen på Klosterøya, blir det noen skritt framover når industriområdet på Klyve blir neste stopp 1. februar. Bedre lokaler - Vi flytter til mye bedre lokaler, og håper det kan få en positiv innvirkning på interessen for klubben og idretten, sier leder Stian Svolsbru. Det er nye parkeringsplasser på Klosterøya som tvinger fram flyttingen fra lokalet paintballklubben har brukt siden 2011. - Kort fortalt, vi har ikke noe valg. Men samtidig er vi sikre på at dette blir en god løsning, melder sjefen for klubben som har holdt på i 26 år. I 26 år I dag er det rundt ti aktive medlemmer. Antallet har variert opp gjennom årene, og tidvis har det vært mange flere som har sørget for action med gummikuler i trygge omgivelser på Klosterøya. Noen av Rønholts spillere har en fortid fra Grenland. RØNHOLT ÅPNET BANE: Fargerik idrett - eller "idrett" Klyve-interesse - Vi får ofte dem som er lei av håndball og fotball. Noen satser videre, noen synes det blir for kostbart når vi flytter utendørs, og andre finner sitt nivå med tanke på satsing. Uansett har vi en idrett som passer for de fleste, og vi håper selvsagt å vekke en større interesse på Klyve. Nå er vi i nabolaget. Svolsbru vedgår at det var litt andre tider med tanke på seriøsitet og ambisjoner helt i starten. Den gang paintball begynte å sette farge på - og ønsket en plass under begrepet - norsk idrett. Seriøs idrett Paintballutøverne definerer seg selv som idrettsutøvere. - Ser man tilbake, kan man si at vi hadde "litt av hvert" på trening. Men det er mange år siden dette ble seriøs idrett. Mange har fått erfare at det ikke bare er fysisk krevende, men at det også ligger taktiske og mentale utfordringer i dette. Grenland Paintballklubb har også en skogsbane i Bamble, samt på Skotfoss. Der er det såkalt speedball som fyres av når det er action.