Nå bytter hun klubb KLUBBYTTE: Hedda Hynne skifter klubb til Tjalve. (Foto: NTB SCANPIX) annonse Mellomdistanseløperen Hedda Hynne (28) bytter klubb fra Strindheim til Tjalve i Oslo. 06.11.2018 kl 10:18 (Oppdatert 12:11)

NTB

Hynne satser mot OL i Tokyo i 2020 og opplever at Strindheim ikke kunne gi henne tilbudet hun trenger, skriver Adresseavisen.

800-meterspesialisten skal fortsette å bo i Trondheim, men vil trene med og representere Tjalve.

– Dette er ikke kritikk av Strindheim. Vi har vært vår egen celle i klubben og har fått kjøre det løpet vi vil. Hedda har utviklet seg i Trondheim, men det er ingen klubber i Trøndelag som har den kompetansen vi leter etter. Det finnes ikke et apparat i Trøndelag for den som vil bli best, sier Hynnes trener og samboer, Erik Sakshaug, til Adressa.