Nå er de likt med Odd CUPGULL: Rosenborg sikret NM-tittel nummer 12 i søndgens cupfinale mto Strømsgodset. Rosenborg vendte til 4-1-seier over Strømsgodset i søndagens cupfinale og tok sin sjuende tittel på de fire siste årene. Nå har klubben like mange NM-titler som Odd. 02.12.2018 kl 17:01



Norsk klubbfotballs lokomotiv har aldri fått opp dampen i europaligaen denne høsten, men i hjemlige turneringer er RBK ustoppelig og ble av sine tilhengere sunget inn til en klar seier i desemberregnet på Ullevaal.

Mustafa Abdellaoue ga Strømsgodset en tidlig ledelse med sitt åttende cupmål for året. Ti år etter at storebror Moa skjøt Vålerenga til cupgull kunne «Mos» drømme om å bli finalehelt han også, men i stedet satte Rosenborg skapet på plass og tangerte Odds rekord på 12 NM-titler. Samtidig fullførte klubben sin 10. dobbelttriumf.

Dårlige klareringer

Mike Jensen og Anders Konradsen vendte kampen før pause ved hjelp av først en forsvarsfeil, så en dommerfeil. Fem minutter ut i annen omgang fikk Mos en kjempesjanse til å utligne da han fikst ble spilt gjennom av Eirik Ulland Andersen, man André Hansen svarte med en fin beinparade.

Sekunder senere punkterte Nicklas Bendtner kampen da han så vidt endret retning på et skudd fra Birger Meling etter en svak klarering fra Jakob Glesnes. Dårlige klareringer var en skjebnesvanger gjennomgangsmelodi for drammenslaget søndag.

På overtid satte Bendtner inn 4-1-målet.

Fort gjort

– Det føles deilig. Etter en turbulent sesong snudde vi det. Vi

var klart det beste laget og vinner fortjent. Det er også et godt stempel å sette at vi i en sesong der det har svingt litt står stødig sammen og vinner «the double», sa Nicklas Bendtner til NRK etter kampen.

Det startet imidlertid ikke så bra søndag. I det 13. minutt gikk det for fort for Rosenborgs landslagsspillere i bakre firer da Godset-angriperne viste hva de kan. Høyrekant Ahmal Pellegrino nikket kaptein Glesnes’ lange framspill over Meling, som var på halvdistanse. Tokmac Nguen stormet inn bak backen, utfordret Tore Reginiussen og slo en tunnel mot lengste stolpe. Der hadde Mos løpt inn bak ryggen på Even Hovland, og han beinet ballen i tomt mål.

Godset-spillerne feiret scoringen lenge i målgården foran RBK-tilhengerne som for en gangs skyld i kampen var stille, men drammenslagets supportere i motsatt ende av banen fikk glede seg over ledelse i bare fem minutter før ballen lå i målet foran dem.

Strømsgodset hadde det første kvarteret flere svake klareringer som Rosenborg ikke greide å utnytte. I det 18. minutt skjedde det igjen, og seriemesterens danske stjerner lot dem ikke stikke av fra regningen igjen. Henning Hauger fikk ikke unna Melings innlegg, og Bendtner dyttet ballen ut til Mike Jensen, som feide den i nettet. Det var for øvrig mål nummer 450 i NM-finalens historie.

For gode

Strømsgodset startet friskt, men etter hvert så vi prov på hvorfor Rosenborg tok flere enn dobbelt så mange poeng (64–31) i Eliteserien denne sesongen. Pål André Helland tvang Morten Sætra til en god redning med en frisparkfrekkis, og på den påfølgende corneren nikket Reginiussen utenfor åpent mål ved lengste stolpe.

Det skulle likevel bli Rosenborg-ledelse til pause etter hjørnespark fra høyre, men ikke uten kontroverser. Strømsgodset-spillerne protesterte voldsomt da Rosenborg fikk corner selv om Samuel Adegbenro var sist på ballen, og mistet tilsynelatende konsentrasjonen slik at Anders Konradsen i det 39. minutt kunne gå opp alene og nikke Hellands serve inn via tverrliggeren.

Pellegrino, Andersen og Jonathan Parr sto igjen og diskuterte med dommer Trond Ivar Døvle mens de andre gikk til pause.

Strømsgodset-spillerne ville også ha straffespark to ganger mot Reginiussen, som brukte muskler mot Nguen i første og Parr i annen omgang så begge gikk i bakken, men der gjorde nok Døvle rett.

Strømsgodset vant de to første gangene Rosenborg var motstander i cupfinalen, men det var et stykke unna hat trick selv om laget aldri ga opp og skapte sjanser nesten helt til slutt.

– Det er tungt selvfølgelig, det er sabla tungt, sa Strømsgodset-trener Bjørn Petter Ingebretsen til NRK.

– Vi slipper inn litt lette mål, og så scorer vi ikke på de sjansene vi har. Og da blir det som det blir, la den skuffede treneren til.