Nå er det du som bestemmer – stem på «Årets ildsjel» i Telemark her

KAN BLI FRA TELEMARK: Årets ildsjel ble delt ut av kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit på Hamar. Vinneren ble Terje Våg. Kanskje en telemarking står der under Idrettsgallaen i Stavanger i 2019. Innfelt er Telemarks tre kandidater.

Viktor Arvesen: Viktor Arvesen er ildsjel i Fossum.

Olaf Asbjørn Håstul: Olaf Asbjørn Håstul er ildsjel i Kjosen.

Lars Magne Klovning: Lars Magne Klovning er ildsjel i Porsgrunn Orienteringslag.

18 ildsjeler er blitt til tre. Og du kan gi én av disse en ekstra stemme.

06.11.2018 kl 07:00 (Oppdatert 09:16)

Tom Arne Borgersen

For tre skal bli til én i løpet av denne uken.

Viktor Arvesen fra Fossum, Olaf Asbjørn Håstul fra Kjosen og Lars Martin Klovning har minst én ting til felles; de er alle gode kandidater til å bli «Årets ildsjel» under Idrettsgallaen i Stavanger i januar.

Gode kandidater

Veien dit er lang, nåløyet er trangt, men Telemarks ildsjeler er gode kandidater.

Den nevnte veien har vært slik: Ildsjeler er nominert av klubber og idrettsråd, idrettsrådene i hver kommune har «landet» på én kandidat som er sendt inn til Norges Idrettsforbund. Seks fra Telemark er plukket ut av juryen på Idrettsgallaen. Telemark Idrettskrets har så valgt tre av disse til en kvartfinale.

Ekstra stemme

Ildsjelen med flest stemmer får én ekstra stemme med seg inn i jurymøtet i Telemark Idrettskrets 11. november.

Der vil Telemarks kandidat til Idrettsgallaen kåres. Semifinalen består av 18 ildsjeler fra hele landet. Fem av disse kommer til finalen under idrettsgallaen.

Tre var overveldet

Det var noen glade ildsjeler som Varden tok en prat med i helgen.

– Jeg er overveldet over å være nominert, og det er selvsagt overraskende at jeg er det, sier Lars Magne Klovning i Porsgrunn Orienteringslag. Ildsjelen fra Porsgrunn har hatt stort sett alle roller i klubben gjennom en mannsalder.

– Jeg synes det er midt i blinken å kunne hjelpe til i klubben, spesielt siden jeg er interessert i både ski og skiskyting, sier Kjosens Olaf Asbjørn Håstul.

– Selvfølgelig er det stas å bli nominert. Topp-3 er sterke saker det, sier drangedølen.

Også skiensmannen Viktor Arvesen var overrasket da Varden fortalte ham om nomineringen.

– Det er jo svært og hyggelig, spesielt når jeg vet hvor mange ildsjeler det er rundt omkring i Telemark, sier Arvesen.

Nomineringen av «Årets ildsjel» knytter Telemark Idrettskrets sammen med teleidrettens kåring av sin egen «Konrad Eriksen ildsjelpris».

Dette er de nominerte ildsjelene:

Viktor Arvesen

Fødselsår: 1948 Kommune: Skien Klubb: Fossum I.F Idrett: Fotball

BEGRUNNELSE: Viktor Arvesen har vært med i Fossum IF siden først på 60-tallet.

Klubben lå nede med brukket rygg både sportslig og økonomisk. Han var en av flere som var med og tok et tak for å få klubben opp og stå igjen. Heldigvis for oss ble han værende. Det var på denne tiden få medlemmer igjen og alle som var med og spilte fotball hadde minst ett verv i klubben. Han har vært en markant personlighet gjennom 50 år. Ikke bare i Fossum Idrettsforening, men også i Telemarks Fotballkrets og NFF.

I NFF ble han headhuntet av selveste Nicken Johansen til å være med i NFF’s damekomite, hvor han satt fra ca. 1975 – 80. Det samme vervet hadde han i TFK i mange år og han var også leder av denne komitéen. Han har også vært leder av TFK’s anleggskomite hvor han i også mottok en «Anleggspris» av NFF. Han har NFF’s topplederkurs og C-kurs (trener) i fotball.

Han startet opp damefotballen i Telemark og var trener i mange år og også trener og leder av kretslag. Han har i snart 50 år vært en pådriver for damefotballen i Telemark Han var pådriver for å starte opp håndballgruppe på 70-tallet.

Han har vært fotballdommer i 25 år på kretsnivå, og spilt fotball selv i 20 år. Det er likevel på anleggs siden han har vært den største pådriveren. Flere utbygginger av banen og klubbhuset har han stått for, til å bli det praktanlegget vi har i dag.

Han har vel vært anleggskomiteen i 50 år, selv om han har hatt mange gode hjelpere. Han har hvert år hatt minst et verv i klubben og har vel i løpet av disse årene antakelig innehatt alle verv i klubben både i hovedforeningen, fotballgruppa og håndballgruppa.

I tillegg har han vært hoppinstruktør. De fem/seks siste årene har han i tillegg vært varamedlem til Skien Idrettsråd og leder for Skien banemesterlaug som ligger under idrettsrådet.

Olaf Asbjørn Håstul

Fødselsår: 1943 Kommune: Drangedal Klubb: Kjosen IL Idrett: Ski, Skiskyting

Begrunnelse: Asbjørn er en person som utelukkende hadde fortjent den hederen og æren som følger med ildsjelprisen.

Han har gjennom en årrekke stått på og stilt opp for Kjosen IL. I tillegg har han også bidratt mye for Drangedal IL, spesielt da i forbindelse med Gautefall Biathlon og de store skiskyttermesterskapene som her vært der.

Han har vært sentralt inne med å utvikle Gautefall Biatlon til den flotte arenaen som den er blitt med åra. Senest i.f.m. NM i Rulleskiskyting må han takkes stort etter å ha jobbet tre arbeidsuker på dugnad for å forberede stadion til NM.

Asbjørn har vært engasjert med styrearbeid i Kjosen IL og spesielt skigruppa en årrekke, i hvert fall i 40 år. På samme tid har han vært, og han er fortsatt, trener for unger i alle aldre. Han er trener både på ski, rulleski og styrketrening. Han har kjørt løyper både i Kjosen og på Gautefall Biathlon til alle døgnets tider, slik at aktive og turgåere har hatt tipp topp løyper. Asbjørn er primus motor i alle renn som blir arrangert i regi av Kjosen IL, som Vestmar-renn og Gautefallrennet, og de store mesterskapene som Drangedal IL har arrangert innen skiskyting.

I tillegg har han hovedansvaret under den årlige fiskekonkurransen i Hjerpantjenn som har blitt avholdt nå i 30-35 år. Den dag i dag, i en alder av 75 år, er Asbjørn med i styret i skigruppa og aktiv trener.

Han klager aldri og stiller alltid opp. Han har også i en mannsalder vært Teknisk Delegert (TD) for Telemark-, senere Telemark og Vestfold Skikrets sine skirenn i kretsen. I tillegg til all tid han har brukt lokalt har han også lagt ned mye tid og mange kilometer i bil når han har fulgt opp lokale løpere på reiser i hele østlandsområdet og Trøndelag innen skiskyting, langrenn og hundekjøring på ski.

Drangedal Idrettsråd mener at Asbjørn Håstul virkelig fortjener å bli hedret med Ildsjelprisen for sitt mangeårige engasjement.

Lars Magne Klovning

Fødselsår: 1941 Kommune: Porsgrunn Klubb: POL Idrett: Orientering

Begrunnelse: Porsgrunn orienteringslag vil med dette fremme Lars Magne Klovning som en svært verdig kandidat til Årets Ildsjel 2018. Magne Klovning ble i 1970 invitert inn av en venn til å bli med å arrangere Sørlandsgaloppen i Bolvik i 1970 – snart 50 år siden.

Selv begynte han å løpe i 1972 og dette var starten på et liv der orienteringssporten tar en stor plass i hans liv. Magne ble etter hvert en habil og svært aktiv orienteringsløper. Noe som han i 2018 fortsatt er – i en alder av 77 år.

Men det er som frivillig i virke for POL at Magne har brukt mest energi og tid. Fra 1971 og fram til i dag så har Magne fylt alle roller som finnes i et orienteringslag; løpsleder, løypelegger, karttegner, tidtaker, kasserer, oppmann, redaktør av POLposten, web-ansvarlig, turo-ansvarlig og i flere perioder formann og leder av klubben.

I tillegg til at Magne hadde lederposisjoner i laget, så var han operativ i mange roller i gjennomføringen av løp for klubbens medlemmer. Gjerne samtidig.

Magne var leder for POL fra 1981 til 1985. Dette var travle år da orienteringssporten hadde en stor vekst og det var mye arbeid med å legge til rette for treninger, lokale løp og kretsløp.

Magne var leder av Telemark orienteringskrets fra 1998 til 2002.

I 2009 begynte Magne å tegne kart for moro skyld. Det har resultert i bykartet «Porsgrunn» og «Grønne Porsgrunnturer», som Magne har vært ansvarlig for hvert år siden 2013. Magne har allerede gjort planarbeidet for Porsgrunn Grønne turer og

Stolpejakten for 2019 i Porsgrunn. Magne og nasjonale arrangement. Magne var sentral i utviklingen av Sørlandsgaloppen da denne fikk en stor vekst på midten av 1970-tallet. Han innførte poengberegning som eksisterer den dag i dag og nye konkurranseformer som Familiekonkurransen.

Fra 1975 og fram til 1982 var han sentral i avviklingen og utviklingen av Sørlandsgaloppen. En historier er at Magne måtte ta over tidtakersystemet i 1974 som den eneste datakyndige i arrangørstaben. Den gangen var det en avtale med Hydro slik at POL var fremst i landet på elektronisk resultatservice. Resultatservice ble utført på Hydro sitt dataanlegg fra 1971 til 1997.

Fra 1980 og til 1977 var Magne resultatansvarlig i alle POL sine løp. I 1975 ble Magne arrangementsansvarlig for Hovedløpet for yngre. Hovedløpet er uoffisielt NM for aldersklassene 14-16 år. Magne var også leder av Hovedkomiteen da POL arrangerte junior-NM i 1981. I forbindelse med NM-junior startet Magne også arbeidet med det som skulle bli Arrangementshåndboka. Resultatdatasystemet ble raskt sentrale i hvordan o-løp ble arrangert.

Som Magne selv sier « Det ble hjertet som drev det hele». Når POL skulle arrangere NM for senior i 1987 var det Magne som tok på seg rollen som leder av Hovedkomiteen. Igjen var han en leder for et større arrangement i POLs regi.

I 2006 fikk Magne Klovning klubbens Hederspris for sin massive innsats for klubben og orienteringsløpere i Porsgrunn og Norge gjennom nesten 40 år. Da vi så vet at han siden 2013 har brukt rundt 1.000 timer årlig, for å legge til rette for lavterskel turorientering i Porsgrunn, så er han en verdig kandidat til Årets Ildsjel i 2018 – etter snart 50 års innsats.