Nå er han tilbake

TILBAKE: Jan Halvor Halvorsen skal hjelpe Notodden tilbake til 1. divisjon. (Foto: Knut Heggenes)

En gammel kjenning er tilbake i telemarksfotballen.

03.02.2017 kl 11:40

Nils-Tore Olsen

Jan Halvor Halvorsen er tilbake i Notodden-fotballen. Han skal være støttespiller og styremedlem i klubben det neste året, skriver klubben på sin hjemmeside.

Halvorsen får ingen klar definert oppgave, men skal bruke sin erfaring både sportslig og administrativt. Med sitt store kontaktnett skal han hjelpe klubben med å finne nye spillere og være en støttespiller inn mot A-laget.

– Jeg har sagt jeg kan bidra med en hjelpende hånd, og at jeg sammen med Kenneth kan diskutere spillertyper. Notodden i dag spiller mye likt det jeg gjorde med laget, sier Halvorsen.

Halvorsen blir med på samlinger i utviklingsavdelingen og vil sammen med Tore Pedersen kjøre økter og vise øvelser. I tillegg vil han bistå trenerne og komme med innspill rundt A-laget.

Dokken fornøyd

Trener Kenneth Dokken er glad for Halvorsens inntreden.

– Jeg har fått råd, og vi har diskutert spillestil. Man må aldri bli redd for å søke kunnskap hos dem som har erfaring. Dessuten er det en stor fordel at han kjenner klubben og byen fra før – så dette er bare positivt, mener Dokken.