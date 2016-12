Nå er Odd nummer ni i Europa EUROPATOPPEN: Odd er nummer ni på bruk av egenutviklede spillere. (Foto: NTB SCANPIX) Egenutviklede spillere 1. FC Tatran (Slovakia) 74,9 prosent

2. Gorica (Slovenia) 65,3 prosent

3. Athletic Bilbao (Spania) 64,6 prosent

4. Volyn Lutsk (Ukraina) 63,2 prosent

5. Aalborg (Danmark) 60,5 prosent

6. Hradec Králové (Tsjekkia) 60,3 prosent

7. Viitorul Constanta (Romania) 56,3 prosent

8. Nordsjælland (Danmark) 54,9 prosent

9 Odd (Norge) 54,7 prosent

10. Real Sociedad (Spania) 54,3 prosent

Kilde: Football Observatory Egenutviklede spillere betyr at de må ha vært minst tre sesonger i klubben fra de var mellom 15 og 21 år. Målingen for Odd ble gjort fra 1. juli og ut sesongen. annonse Telemarkingene klatrer på europeisk toppliste. 20.12.2016 kl 10:25 (Oppdatert 21.12.2016 kl 12:51)

I november kunne Varden fortelle at Odd var nummer ti i Europa, uavhengig av liga, når det gjelder bruk av egenutviklede spillere. Det vil si spillere som har spilt minst tre år i klubben mens de har vært i alderen 15-21 år.

– Skal vi løfte norsk fotball, noe vi alle er enige om i disse dager, så må toppklubbene ta ansvar i sitt distrikt. Det er dessverre sånn at toppklubbene nå er mer opptatt av å bli G16- eller juniormester. Det er hvor mange Tippeliga-spillere du klarer å få frem som må bety noe. Hvis alle klubber jobber hardt i sitt distrikt så er sjansen stor for å få frem store talenter som Martin Ødegaard og Rafik Zekhnini. Det er det stort sett bare vi som gjør. Det er stort sett for dårlig i de andre klubbene, sa Dag-Eilev Fagermo til VG da.

– Har vi klatret? Det er jeg selvfølgelig fornøyd med. Det er jo en anerkjennelse, sier han til Varden i dag.

Klatrer

Nå har listen endret seg og skienslaget har klatret opp til en niendeplass, forbi spanske Real Sociedad og kroatiske Osijek. Danske Nordsjælland har passert Odd og ligger på en 8. plass. Aalborg er det beste nordiske laget. De er nummer fem.

Det beste laget for de fem store ligaene (England, Tyskland, Spania, Italia og Frankrike) er spanske Athletic Bilbao. De er i en særklasse med 64,6 prosent og er nummer tre på den totale listen over alle ligaer.

Trekker frem Rossbach

Fagermo sa at han heller ville blitt nummer åtte i Tippeligaen enn «å ha svensker, dansker, en haug av spillere med utenlandsk pass, og dermed drive kortsiktig» og trakk frem et godt bevis på egenutvikling.

– Sondre Rossbach. Han har spilt alt. Sondre er det beste eksemplet. Vi satset på ham, og han har allerede spilt to og et halvt år i Tippeligaen. Han blir bare bedre og bedre. I tillegg har han vært førstekeeper for Norges U21-lag i år, sa en stolt Fagermo til avisen.

Odd-keeperen ble for øvrig operert tirsdag.