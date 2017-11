Nå får idretten sin festaften FESTKLARE: Geir Tangen tar regi på underholdningen, mens Therese Huseby og Sondre Fjelldalen i Telemark Idrettskretser travelt opptatt med å planlegge en stor kveld for idrett. (Foto: Pål Lundsholt) annonse Lenge har Telemark Idrettskrets følt at fylkets frivillige og utøvere fortjener å bli hedret i et verdig forum. 19. januar skjer det. 03.11.2017 kl 23:38 (Oppdatert 05.11.2017 kl 09:12)

Teleidrettens Festaften er den årlige Idrettsgallaen i Telemark-versjon.

Alt, unntatt TV

Målet er at det ikke skal skille mer enn noen hundretusen TV-seere når idrettskretsens endelig kan invitere til fest.

– Her blir det runde bord med hvite duker, rød løper, fotovegg og så profesjonelt det kan bli uten riksdekkende TV til stede, lover organisasjonssjef Sondre Fjelldalen.

Gode medhjelpere

Etter å ha vurdert en lokal idrettsgalla i flere år, valgte Fjelldalen og TIK å ta ansvar og invitere gode hjelpere.

– Varden og Sparebank 1 Telemark tente umiddelbart. Sammen skal vi lage en festaften som alle disse frivillige og utøverne virkelig fortjener, sier Fjelldalen.

Han håper det blir kamp om billettene, og at det er opp mot 400 til stede når startskuddet smeller for tidenes første galla til ære for telemarkingene i idretten – både i bredde og topp.

Åpent for alle

– Vi inviterer alle organisasjonsledd til å sikre seg billetter først; idrettsrådene, særidrettene og klubbene. Deretter blir billetter lagt ut for åpent salg. Jeg er av den sterke oppfatning at dette er noe svært mange kommer til å oppleve som en velfortjent festkveld, mener Fjelldalen, og håper man bare ser starten i januar.

– Kall dette gjerne et prøvearrangement, men vi ser allerede to-tre år fram. I 2019 er idrettskretsen 100 år, og dette vil være en ypperlig arena for en markering.

Priser og underholdning

I kjent Idrettsgalla-stil skal det, supplert med underholdning, deles ut priser.

Tor Erik Gunstrøm er blant dem som sørger for at stemningen blir som den bør når Teleidrettens Festaften kårer årets ildsjel, trener, team/lag, parautøver, kvinnelige og mannelige utøver – og deler selvsagt ut Telemark Idrettskrets ærespris.

Benytte anledningen

Sam Eydes Idrettsfond (for Tinn og Notodden), samt utmerkelser i Telemark og Vestfold skikrets, blir også gitt en større arena i Ibsenhuset.

– Vi har invitert særidrettene til å benytte denne anledningen, slik skikretsen nå gjør. Hvert år blir flotte idrettsmennesker hedret i et lite rom med 40 personer til stede. Nå ønsker vi å tilby et helt annet forum for slike velfortjente utmerkelser.