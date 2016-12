Nå kan du vinne over én milliard DINE: Disse kan bli dine hvis du har flaks i løpet av julen. (Foto: NTB SCANPIX) annonse Årets jul kan bli jula over alle juler. 22.12.2016 kl 11:18 (Oppdatert 23.12.2016 kl 15:16)

Nils-Tore Olsen

Har du flaks, krysser av de rette tallene her og der, så kan du virkelig slå hjul og le hele veien til banken. Dag etter dag. Måned etter måned. År etter år. For julen har også blitt en spillhøytid der man kan vinne over den vanvittige summen 1,1 milliarder kroner.

734 millioner

Hvis du har like flaks som Yngvar Borgersen og vinner førstepremiepotten i Eurojackpot trenger du ikke å bekymre deg for økonomien resten av levetiden for deg selv og de neste leddene med etterkommere. For i kveld har Eurojackpot en førstepremiepott som er på hele 734 millioner kroner. Vinnersannsynlighet for førstepremie er 1:95 mill. per rekke.

Julaften

Dagen etter, på selveste julaften, ligger det ca. 15 millioner i førsterpremiepotten for den klassiske Lotto-trekningen.

I tillegg garanterer Norsk tipping at 30 andre vil bli lottomillionærer i «Superlotto-trekningen».

Julebonanza på hest

Det er ikke bare alle «lottokuppongene» som kan gi store penger. Søndag (1.juledag) er det oppstart av Julebonanza fra Norsk Rikstoto. Det blir internasjonal V75 sju dager på rad med en samlet premiepott på hele 270 millioner kroner! Første kjøring er i Umeå med 21 millioner i premiepotten.

I forbindelse med storløpet Criterium Continental ligger det hele 90 millioner i Lykketallspotten i 5+ på Vincennes 1. juledag. I tillegg er det Jackpot med 9 millioner ekstra til fordeling i førstepremiepotten (5 første i rett rekkefølge). Du kan vinne over 100 millioner den dagen.

Over 100 millioner i romjula

Skulle du fremdeles behøve penger i romjulen, så fortvil ikke. I og med at lykketallet ikke ble trukket ut, fortsetter totalpotten å vokse. I VikingLotto-trekningen i romjula er det beregnet at man kan vinne cirka 99 millioner kroner.

Vinnersannsynlighet for 6 rette er 1:12,2 mill. per rekke, mens vinnersannsynlighet for totalpotten er 1:98 mill. per rekke.

Så er det 3,2 millioner i Jokerpotten lørdag, to millioner i Extratrekningen tirsdag, millionmulighet hver dag i Keno og et eller annet nabolag som får en millionærer eller to før vi skriver 2017.

Godt jul og nytt år!